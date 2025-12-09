Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moià estrena un videomàpping que transformarà l’església de Santa Maria en un escenari de crítica política

El col·lectiu Dictadura i iaia studio, amb l’organització d’a cobert, presenten aquest divendres una intervenció que fusiona tecnologia immersiva i experimentació visual

La proposta, que es projectarà en dos passis a la façana del temple, vol reflexionar sobre la necessitat de preservar el dissens com a espai d’exercici democràtic

La peça, 'El desacord', es podrà veure en dos passis

La peça, 'El desacord', es podrà veure en dos passis / A cobert

Susana Paz

Regio7

Una lectura crítica del moment polític actual incidint en la manera com s'articula el discurs sobre la guerra i la seguretat a Europa. És el que proposarà el videomàpping que es plasmarà aquest divendres a la façana de l’església de Santa Maria de Moià. La proposta, titulada El desacord, ha estat concebuda pel col·lectiu Dictadura i iaia studio i produïda per l'espai d'art moianès 'a cobert'. La peça es projectarà en dos passis a les vuit i a dos quarts de nou del vespre a la Plaça de l’Església i es basarà, com expliquen els seus promotors, en la lectura de Jacques Rancière, "per a qui la política no s’articula des del consens sinó des de la irrupció d’allò que desestabilitza l’ordre establert".

"En un context marcat pel reforç de discursos bel·licistes i per la normalització de formes de violència institucional", El desacord, expliquen, planteja una reflexió visual sobre la necessitat de preservar el dissens com a "espai d’exercici democràtic". A través de projecció arquitectònica, animació i disseny de llum, la peça recorre quatre estats —consens, fractura, dissidència i incertesa—que convertiran la façana de l’església en un lloc de "confrontació simbòlica" per a una lectura crítica del poder i de la seva representació.Un element patrimonial central de Moià es convertirà amb aquesta acció artística "en un espai de pensament col·lectiu". L'obra té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i la col·laboració de l’Ajuntament de Moià.

a cobert

El gener del 2022 s'estrenava l'espai d'art 'a cobert, al carrer del Salt de Moià, en el que havia estat una antiga cort de porcs. L'artista i poeta Nerea Campo i el comissari del festival de creacions contemporànies Ex Abrupto, Eudald Pla, van ser els impulsors d'aquest espai de creació, producció i investigació moianès amb la intenció de promoure el pensament crític i la creació artística en l'entorn rural.

