Un Nadal musical: la Coral Escriny explorarà la força del cant coral amb el concert "Mosaic" a Santpedor
La formació bagenca celebrarà el seu 57è Concert de Nadal amb un viatge per la música coral contemporània d’arreu del món
Els recitals es faran el 25 de desembre, que ja té les entrades gairebé exhaurides, i el 10 de gener, al Convent de Sant Francesc
Regio7
Amb el títol Mosaic, la Coral Escriny de Santpedor celebrarà el seu 57è Concert de Nadal, una cita ineludible del calendari cultural del municipi, que enguany proposa un viatge per la música coral contemporània d’arreu del món. Els concerts tindran lloc el 25 de desembre (21 h) i el 10 de gener (19 h), a l’Auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor.
Amb una formació de 65 cantaires, la Coral Escriny dirigida per Marc Reguant, estarà acompanyada al piano per Mònica Ramírez. El programa reuneix obres de 10 compositors i compositores de prestigi internacional: Salvador Brotons, Javier Busto, Anna Campmany, Wei-Pin Chen, Josu Elberdin, Ola Gjeilo, Josep Ollé i Sabaté, Jake Runestad, Eva Ugalde i Josep Vila i Casañas.
La força del cant coral
El programa d’aquest any està concebut com una travessa sonora que demostra la força de la música coral per acostar sensibilitats, estils i cultures. Cada peça és presentada com un pont, una invitació a connectar realitats diverses que comparteixen un mateix impuls humà. Les obres seleccionades parlen de pau, amor i comprensió, i reivindiquen la capacitat del cant coral per transformar diferències en diàleg.
Concert de Nadal
- Coral Escriny
- Auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor
- 25 de desembre de 2025, a les 21 h
- 10 de gener de 2026, a les 19 h
- Entrades a la venda a la web: coralescriny.cat
En un moment en què les distàncies semblen créixer arreu del món, la Coral Escriny proposa un Nadal que recorda que hi ha llenguatges —com la música— que ens continuen unint. El concert convida el públic a deixar-se endur per aquest diàleg internacional de veus, on cada peça ressona com un missatge compartit des de punts molt diferents del planeta.
Les entrades, pràcticament exhaurides per al primer concert i amb un elevat ritme de venda per al segon, ja es poden adquirir al portal de la Coral Escriny (coralescriny.cat).
