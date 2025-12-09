Avui es presenta el web sobre una part de l’activitat de Sant Andreu a la guerra
El portal memoria.cat obrirà aquest dimarts l’espai digital dedicat al fitxer de refugiats, militars i ferits de guerra que van ser atesos a l’hospital manresà, després de l'acte que començarà a les 18 h a la capella gòtica
La Sala Gòtica de l’hospital de Sant Andreu, de Manresa, acollirà avui a les 18 h la presentació del nou espai web dedicat als refugiats que entre finals del 1936 i inicis del 39 van ser atesos a l’equipament sanitari de la capital bagenca. El treball de recuperació d’aquesta informació es podrà consultar després de l’acte i de manera permanent al portal memoria.cat, que gestiona l’Associació Memòria i Història de Manresa.
El fitxer en forma de caixa de fusta, que es va localitzar a l’arxiu de l’hospital, conté 1.158 fitxes de persones que van ser ingressades a Sant Andreu durant els anys que va durar la Guerra Civil Espanyola. En una de les cares del receptacle hi ha pintada a mà la inscripció «1939».
El treball fet per Salvador Redó i Martí, actualment president de l’Associació, presenta l’estudi de 407 fitxes, el 35 % del total, i de les quals 321 són de gent desplaçada que van arribar a Manresa i comarca procedents de diferents indrets de la geografia catalana i estatal. D’aquest gruix, 79 consta que eren militars o milicians i 7 eren ciutadans de Manresa que van patir explosions de bombes abandonades entre el 31 de gener i el 13 d’abril del 1939; tres d’ells van morir. La resta de les fitxes són de veïns de Manresa i els pobles propers. En total, hi ha 5.600 dades sobre els casos estudiats.
Augmenta la llista de refugiats
D’altra banda, el buidatge del fitxer ha permès sumar 487 noms nous al llistat de 2.378 refugiats que va publicar l’historiador Josep Alert, també per a l’Associació, l’any 2015. La xifra ara és de 2.865 noms d’homes i dones.
El fitxer va ser dipositat a l’Arxiu Comarcal del Bages gràcies a la donació realitzada per la Fundació Sant Andreu Salut. El web ha estat promogut per l’Ajuntament de Manresa i té el suport de la Diputació.
