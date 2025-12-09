Música
Prevenda dels concerts del Lux tour 2026: preus i com accedir
Els fans de la cantant de Sant Esteve Sesrovires tenen quatre dates a Barcelona i quatre més a Madrid per escoltar en directe les cançons del seu nou disc
Regió7
Si dijous es van conèixer les dates dels concerts que farà Rosalía en la seva gira de presentació mundial del disc Lux, aquest dilluns ja s'ha obert prevenda oficial. Entre els fans de la cantant de Sant Esteve Sesrovires hi ha febre per aconseguir-ne i poder escoltar en directe les cançons d'un àlbum que la revista Rolling Stones ja ha situat entre els tres millors de l'any.
A Catalunya, Rosalía oferirà quatre concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril de 2026.
Produïda per Live Nation, 'Lux tour 2026' començarà el 16 de març a Lió al LDLC Arena, amb actuacions a França, Suïssa, Itàlia, Espanya, Portugal, Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Canadà, Colòmbia, Xile, Argentina, Brasil, Mèxic i Puerto Rico, abans d'acabar el 3 de setembre a San Juan, al Coliseu de Puerto Rico. A Madrid hi ha programades quatre concerts al Movistar Arena, el 30 de març i l'1, 3 i 4 d'abril.
Live Nation ha explicat que és la gira "més ambiciosa" de Rosalía amb 42 dates en 17 països i "una posada en escena prometedora".
Qui pot accedir a la prevenda?
A través del portal de Live Nation, només els usuaris registrats en aquesta web i que disposin d'una targeta de pagament Mastercard emesa per l’entitat Banco Santander, tindran opció de comprar dues entrades..
- A les 10 del matí s'obrirà la prevenda per als concerts de Madrid del 30 de març i 1 d’abril i de Barcelona del 13 i 15 d’abril.
- A les 11 del matí, s'obrirà la prevenda per als concerts de Madrid del 3 i 4 d’abril i de Barcelona del 17 i 18 d’abril.
Entrades per al públic en general
Si no compleixes cap dels requisits anteriors, a partir del dijous 11 de desembre es podran comprar les entrades del tour de Rosalía a Livenation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés. Es permetrà qualsevol mètode de pagament acceptat pels canals oficials de venda.
El límit d’entrades per compra, en aquest cas, serà de 4.
L'horari serà el mateix que el del dia 9:
- A les 10 del matí s'obrirà la prevenda per als concerts de Madrid del 30 de març i 1 d’abril i de Barcelona del 13 i 15 d’abril.
- A les 11 del matí, s'obrirà la prevenda per als concerts de Madrid del 3 i 4 d’abril i de Barcelona del 17 i 18 d’abril.
L'artista del Baix Llobregat també posarà entrades en prevenda a la seva pàgina web oficial.
Quant costen les entrades del tour de Rosalía?
Els preus oficials dels concerts de Catalunya i Madrid se sabran el dimarts 9 de desembre a les 10 h. Ara bé, ja s'han filtrat quant costaran les entrades de les actuacions de Rosalía a Amsterdam i oscil·len entre els 61 i els 106 euros. A pista, valen 89 euros (amb vista frontal 106).
També s’han filtrat detalls dels packs VIP, que podrien incloure regals com una agenda, un mocador, un rosari i una càmera d'un sol ús.