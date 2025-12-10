Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Torna "Eduardo Manostijeras": Tim Burton en estat de gràcia

La programació de The Atlantida Picture Show programa per aquest dijous la versió restaurada en 4K d'un clàssic del cinema fantàstic dels anys 90, a Bages Centre Manresa

Johnny Depp signa una actuació memorable

Johnny Depp signa una actuació memorable

Jordi Bordas

Jordi Bordas

Manresa

The Atlantida Picture Show projecta aquest dijous la versió restaurada en 4K d’"Eduardo Manostijeras" (1990), un dels grans títols dels noranta.

"Eduardo Manostijeras"

Estats Units, 1990. Fantàstic, drama. 98 min.

Direcció: Tim Burton.

Guió: Caroline Thompson.

Intèrprets: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Alan Arkin, Kathy Baker i Vincent Price.

Avui, dijous 11 de desembre, a les 21 h, a Bages Centre Manresa.

Tim Burton, després d’arrasar les taquilles amb el seu magnífic "Batman" (1989), gaudí d’una llibertat impensable a Hollywood per poder aixecar el seu projecte més personal. El seu antiheroi és un ésser construït artificialment que ha restat incomplet -les seves mans són unes tisores- i condemnat irremeiablement a la marginalitat. Però una família es compadeix d’aquesta criatura desvalguda i assumeix la seva adopció. La seva existència en una comunitat suburbana genuïnament estatunidenca no serà precisament plàcida després que una adolescent s’enamori d’ell.

El director californià ha reconegut que el protagonista s’inspira directament en la seva adolescència, quan se sentia un friki solitari i menyspreat a la seva ciutat natal (Burbank). L’autor nord-americà assolí el seu cim creatiu amb una paràbola enlluernadora i meravellosa sobre la impossibilitat de la innocència, castigada per una societat despietada, que conjumina amb una insòlita brillantor el romanticisme i la tragèdia, la lluminositat i la foscor, la lleugeresa i la gravetat.

La dècada prodigiosa

El film configura definitivament -i magistralment- el segell inconfusible del seu creador, una tenebrositat tan extravagant com llaminera, i inaugura la seva dècada prodigiosa, en què es convertí en una de les seves veus més genuïnes i creatives -"Batman vuelve", "Ed Wood", "Sleepy Hollow" ...-.

Una perla, adorable i sinistra alhora, que esdevingué una icona amb una notable influència posterior -ha inspirat ballets i còmics, entre altres-. Johnny Depp va brodar una de les seves composicions més memorables i es convertí en l’actor fetitxe de Tim Burton.

TEMES

