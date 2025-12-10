Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa celebrarà la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català al campus de la FUB el 14 de març

L’ajuntament, Plataforma per la Llengua i UManresa organitzen un certamen que convocarà, durant una jornada, autors, lectors, llibreries i biblioteques

Josep Maria Fius Rubí, de la secció local de Plataforma per la Llengua, Silvía Mas Sañe, directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages - UManresa, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez / Ajuntament de Manresa

Manresa celebrarà el 14 de març la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català al campus universitari de la FUB. L'objectiu és donar a conèixer la producció literària per a infants i joves, promoure la lectura entre aquest col·lectiu i ser un punt de trobada entre lectors, autors, mediadors de clubs de lectura, llibreters, bibliotecaris, famílies i altres col·lectius implicats en la tasca d’encomanar el gust per la lectura entre les generacions joves. Una comissió integrada per l’Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i la Fundació Universitària del Bages – UManresa treballen des de fa uns mesos per fer-la realitat. La mostra acollirà activitats durant tot el dia en diferents espais de l’edifici FUB4–Educació i, també, a l'exterior.

La fira té la complicitat de diferents col·lectius. L’Escola d’Art de Manresa organitzarà un concurs entre el seu alumnat per a l’elaboració del cartell promocional de la fira; les biblioteques manresanes, la del Casino i la de l’Ateneu de les Bases, col·laboraran en el disseny de diferents racons de lectura per edats; el CAE dinamitzarà un espai de joc i tallers al voltant de la literatura; i llibreries de Manresa instal·laran parades amb una selecció de llibres per a infants i joves.

Els estudis d’Educació (grau universitari i CFGS) d’UManresa i la Comissió Josep Maria Aloy, vinculada al Centre de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil d’UManresa, també s’han implicat en l’organització de diferents activitats de promoció de la lectura, mentre que el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil ho farà en la dinamització d’una trobada de mediadors de clubs de lectura.

