'Mar i cel' continuarà navegant: el Mago Pop compra els drets del musical de Dagoll Dagom
L'artista català ha fet l'anunci aquest dimecres acompanyat d'estrelles de cinema com Helen Hunt, Mira Sorvino, Aaron Pau i Michelle Rodríguez
Marta Cervera / ACN
Antonio Díaz, el Mago Pop, no deixa mai de sorprendre. Aquest matí, molt ben acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estrelles de Hollywood i del cinema espanyol, ha anunciat que ha comprat els drets de Mar i cel, el musical de Dagoll Dagom. Mar i cel és el major èxit de la història del musical fet a Catalunya: l’han vist 1,6 milions de persones, va arrasar en els últims Premis Butaca i fa dues setmanes es va estrenar com a pel·lícula en 50 sales de Catalunya, el País Valencià, Andorra i les Balears.
L'anunci l'ha fet des del teatre Victòria de Barcelona, on té en cartell el seu darrer espectacle, "Nada es imposible". L’última vegada que l'artista català va convocar la premsa en aquest lloc, va anunciar el seu debut a Broadway i la compra d’un teatre als EUA.
En aquesta ocasió, a més de polítics, l'ha acompanyat la guanyadora de l’Oscar a la millor actriu Helen Hunt, per la pel·lícula “Millor… impossible”; Aaron Paul, conegut pel seu paper de Jesse Pinkman a “Breaking Bad”; la guanyadora d’un Oscar i un Globus d’Or Mira Sorvino, per “Poderosa Afrodita”; la intèrpret de “Fast & Furious”, Michelle Rodríguez; el protagonista de “Els mags de Waverly Place”, David Henrie, i Billy Zane, conegut pel seu paper a Titanic com a Caledon “Cal” Hockley. I també per intèrprets espanyols com Aitana Sánchez-Gijón, guanyadora del Goya d’Honor 2025; Paz Vega; Leonor Watling; Jon Kortajarena; Martina Klein; i Álex González, a més de la model Jessica Goicoechea.
La temporada passada, mentre el seu teatre, el Victòria, funcionava a ple rendiment amb el musical Mar i Cel, l’il·lusionista actuava a Madrid. Però des del mes d’octubre passat i fins al pròxim mes de maig, el Mago Pop ha tornat a casa seva —va adquirir l'edifici el 2019— per oferir de nou a Barcelona el seu incombustible espectacle Nada es imposible.
Va ser, concretament, el 13 de juliol quan la companyia Dagoll Dagom va dir adeu amb l’última funció de ‘Mar i cel’. El musical, basat en l’obra d’Àngel Guimerà, amb música d’Albert Guinovart i text de Xavier Bru de Sala, va reunir en la seva última temporada més de 300.000 espectadors i, d'aquests, prop de 40.000 eren estudiants que han conegut la història de la Blanca i el Saïd en funcions escolars. Després d'estrenar-se el 1988, el musical es va recuperar el 2004, el 2014 i el 2024, amb més de 1.600 funcions que han congregat 1,5 milions d'espectadors.
Ara, continuarà navegant de la mà del Mago Pop.
