Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Robe Iniesta als 63 anys, veu i ànima de Extremoduro

El músic de Plasència, figura essencial del rock en espanyol, deixa un llegat irrepetible

Robe Iniesta sobre l'escenari

Robe Iniesta sobre l'escenari / Esteban Martinena / EFE

Almudena Villar Novillo

Barcelona

El món de la música ha perdut aquest dimecres a Robe Iniesta, que ha mort als 63 anys, segons han confirmat fonts pròximes a l'entorn de l'artista. El compositor i vocalista, fundador d'Extremoduro, era una de les figures més influents i reconegudes del rock en espanyol.

Robe, natural de Plasència, va revolucionar la música des de principis dels anys 90 amb un estil visceral, poètic i transgressor que va convertir Extremoduro en un fenomen generacional. Àlbums com Somos unos animales, Deltoya, Agila o La ley innata van marcar a diverses generacions i van consolidar a la banda com una referència imprescindible en la història cultural de l'Estat.

Durant els últims anys, el músic havia desenvolupat una reeixida carrera en solitari, explorant nous sons i una escriptura més introspectiva, sense perdre l'autenticitat que sempre el va caracteritzar.

Profund impacte

La notícia de la seva defunció ha generat un profund impacte en el panorama musical i en milers de seguidors que van créixer amb les seves cançons i la seva forma única d'entendre l'art. Xarxes socials, companys de professió i fans de tota Espanya han començat a acomiadar-ho amb missatges d'admiració i gratitud per una obra que ja forma part de la memòria col·lectiva.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
  3. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  4. Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
  5. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  6. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  7. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  8. L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»

Solsona recupera el trenet per les festes

Solsona recupera el trenet per les festes

Bages, Cerdanya i Anoia són tres de les comarques on més ha caigut la mortalitat des del pic de la Covid

Bages, Cerdanya i Anoia són tres de les comarques on més ha caigut la mortalitat des del pic de la Covid

Mor Robe Iniesta als 63 anys, veu i ànima de Extremoduro

Mor Robe Iniesta als 63 anys, veu i ànima de Extremoduro

El bon temps acompanya una concorreguda Fira de l’Estany

El bon temps acompanya una concorreguda Fira de l’Estany

Estopa, un elf i un aeroport ple de màgia: ¿què pot passar?

Estopa, un elf i un aeroport ple de màgia: ¿què pot passar?

El Govern reforça la justícia de proximitat a la Catalunya central

El Govern reforça la justícia de proximitat a la Catalunya central

Quan tot i ser campiona d'Espanya, no n'hi ha prou: la pilot de l'Anoia que busca patrocinadors per continuar guanyant

Quan tot i ser campiona d'Espanya, no n'hi ha prou: la pilot de l'Anoia que busca patrocinadors per continuar guanyant

Íria Ramon, pubilla de les comarques barcelonines: "Em van animar a presentar-me, i ho van ben encertar"

Íria Ramon, pubilla de les comarques barcelonines: "Em van animar a presentar-me, i ho van ben encertar"
Tracking Pixel Contents