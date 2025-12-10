Mor Robe Iniesta als 63 anys, veu i ànima de Extremoduro
El músic de Plasència, figura essencial del rock en espanyol, deixa un llegat irrepetible
Almudena Villar Novillo
El món de la música ha perdut aquest dimecres a Robe Iniesta, que ha mort als 63 anys, segons han confirmat fonts pròximes a l'entorn de l'artista. El compositor i vocalista, fundador d'Extremoduro, era una de les figures més influents i reconegudes del rock en espanyol.
Robe, natural de Plasència, va revolucionar la música des de principis dels anys 90 amb un estil visceral, poètic i transgressor que va convertir Extremoduro en un fenomen generacional. Àlbums com Somos unos animales, Deltoya, Agila o La ley innata van marcar a diverses generacions i van consolidar a la banda com una referència imprescindible en la història cultural de l'Estat.
Durant els últims anys, el músic havia desenvolupat una reeixida carrera en solitari, explorant nous sons i una escriptura més introspectiva, sense perdre l'autenticitat que sempre el va caracteritzar.
Profund impacte
La notícia de la seva defunció ha generat un profund impacte en el panorama musical i en milers de seguidors que van créixer amb les seves cançons i la seva forma única d'entendre l'art. Xarxes socials, companys de professió i fans de tota Espanya han començat a acomiadar-ho amb missatges d'admiració i gratitud per una obra que ja forma part de la memòria col·lectiva.
