CRÍTICA / TEATRE
Viatjant amb el marit mort de copilot
El públic va acomiadar amb aplaudiments merescuts la representació de l'obra "El darrer viatge", de Pep Tines, a la sala petita del Kursaal
Basat en un cas real a partir del qual Pep Tines ha ficcionat una possible situació del que va passar dins aquell cotxe, "El darrer viatge", amb la direcció de Cacu Prat i el mateix Tines i interpretat per Jordi Arqués i Pep Simón, va passar divendres per la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa amb una assistència de públic no massa concorreguda. En Hans i en Raúl estan casats, en Hans es va posar malalt i va ingressar en una residència. En Raúl se’l va emportar per tornar i reviure a tots aquells llocs, ciutats on es van conèixer, enamorar i viure amb gran intensitat. Però, durant el viatge, en Hans, mor. Què va passar dins aquell cotxe? Quina era la reflexió o impuls que va portar a un dels homes, malgrat la mort del seu amor, a seguir amb el viatge i recordar tot el viscut i visitat, fins que els Mossos d’Esquadra el van detenir a la Jonquera? "El darrer viatge" és una hipotètica opció.
El personatge d’en Raúl (Arqués) queda nítidament definit per la follia del dolor, del desesper. La mort, en absolut acceptada, no només de la persona estimada, la persona que va donar-li el nou rumb que necessitava la seva vida. Pel que certament, el personatge d’en Raúl expressa un monòleg interior en veu alta marcat pel desconsol i l’abisme en un ascens total cap a la pertorbació total.
El personatge d’en Hans (Simón) és l’antagonista d’en Raúl: mesurat, reflexiu, des d’una visió més amable, parlant des de la calma d’aquella esperada però sobtada mort. La dimensió del personatge queda nítidament palesa: certa grandiloqüència donada per la seva formació i camí vital, la distància que es marca des de la calma, la perspectiva que potser podria donar un discurs des de la mort.
Dos intèrprets ben modulats
"El darrer viatge" és una peça de factura correctíssima, dos intèrprets ben modulats i centrats en els perfils de personatge. Queden ben exposats i definits els dos angles d’acció d’aquesta hipotètica versió dels fets del cas, però potser hi manca certa interacció entre les visions dels personatges, un apartat de conjunció de la vivència conjunta, la part de conjunt comú. Davant la fabulació de la situació, cercar la intimitat d’una conversa íntima, un darrer mirar-se als ulls. Hauria donat més sentit i entesa a certes escenes, especialment del personatge d’en Raúl que eren més erràtiques; en Hans es presenta com un Pigmalió i certes reaccions d’en Raúl, deixen entreveure que la seva missió no va quedar completa o aconseguida i acaba definint en Raúl com un personatge excessiu i mancat de coherència. Queda però com una aconseguida road play acomiadada amb aplaudiments per la feina feta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»