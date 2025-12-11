Jo Jet i Maria Ribot pleguen
El trio manresà del que també participa Marina Lluch treurà un senzill el 9 de gener i farà dos concerts a Barcelona sis dies després abans de posar punt final a més d'una dècada de trajectòria
El duet musical format per Jo Jet i Maria Ribot, que en els darrers temps s'havia convertit en trio amb la incorporació de Marina Lluch, plega veles. El senzill "Rossinyol" que publicaran el 9 de gener i els dos concerts del dia 15 del mateix mes que celebraran a Jamboree seran les últimes actuacions del grup.
Jo Jet i Maria Ribot no han anunciat què faran a partir d'ara ni si el projecte musical continuarà amb un altre format o d'alguna altra manera.
La cançó "Rossinyol" que es presentarà després de festes és "una peça fresca i lluminosa", han avançat des de l'agència de representació de la formació manresana. Les veus de Maria Ribot i Marina Lluch prenen un protagonisme destacat, amb la voluntat de combinar la cançó popular i les formes contemporànies.
Cinc discos
Jo Jet i Maria Ribot van començar la seva trajectòria el 2012 a Manresa i han signat cinc discos: "Viatges i flors" (2014), "Lliure o descansar" (2016), "Sant Llorenç" (2020), "Febrer // Agost" (2022) i "Ribera" (2025).
El 2022 es va afegir al duet la cantant i guitarrista Marina Lluch.
Durant més d'una dècada, Jo Jet i Maria Ribot ha estat una de les propostes musicals més reconegudes de l'escena manresana, amb una projecció a escala catalana que li ha permès actuar en diversos escenaris del país. Amb el punt final, tant Jordi Serra com Maria Ribot volen fer un agraïment a totes les persones que els han acompanyat al llarg dels anys.
Nou horitzó professional
L'anunci del comiat del grup arriba dies després que es fes públic que Jordi Serra 'Jet' Morales ha estat seleccionat com a nou gerent de la societat municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires. Així mateix, Serra és un dels principals impulsors del festival FABA que té lloc a la capital bagenca.
