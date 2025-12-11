Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: "El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa"
La festa solidària reunirà aquest diumenge uns vint-i-cinc participants a la plaça Neus Català de la capital del Bages
S'interpretaran temes nadalencs en una iniciativa que vol recaptar fons en la lluita contra una malaltia "que ens toca a tots"
"El meu pare es va morir de càncer ara fa un any i mig i la meva mare n'ha patit. És una xacra que afecta massa gent; tots en coneixem, sigui família o amics, que han passat per aquí. I jo volia fer alguna cosa". El músic manresà Ernest Larroya, ànima de la Trobada de Bateries de Manresa, que se celebra per festa major i que aquest agost va complir setze anys, tenia claríssim que necessitava aportar el seu "granet de sorra" a la 34a edició de La Marató de TV3, dedicada a la lluita contra el càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. Com? "Amb el que millor sé fer: organitzant una trobada de bateries i fent-la a Manresa". I així ho ha fet. Quan? Aquest diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça Neus Català. La primera que se celebrarà el desembre i per una bona causa.
La determinació de Larroya s'encomana. Ahir, per exemple, anava a buscar baquetes per a la trobada (que portaran la inscripció 'Manresa contra el càncer') que li han regalat quan va explicar el propòsit. La solidaritat també s'encomana, encara més quan se sap de què es parla. "Sé que la trobada funciona molt bé per festa major i que no és el mateix l'agost que el desembre. Però volia provar-ho. El càncer toca de prop i la trobada ha de ser una festa solidària". De moment, ja hi ha vint-i-cinc participants, "una bona xifra", diu, amb "per primer cop, quatre dones bateristes". I, entre elles, les més joves de trobada: "dues noietes de 6 o 7 anys". Una participació femenina, diu, que el fa "molt content perquè creix", respecte de la tradicional trobada de l'agost.
Larroya va activar la proposta de manera majoritària a través del grup de whatsapp de bateries que s'ha anat formant al llarg dels anys i "la resposta va ser unànime". En gran part, els músics que hi participaran seran de la comarca bagenca, però també de Moià o de Girona: "No volia fer una macrotrobada, però sí una trobada especial". I com funcionarà? "Serà molt similar a l'agost", però amb un recull de temes "més emotius i nadalencs". Ha buscat un repertori "conegut" per posar-ho fàcil als músics. Així, entre d'altres, a ritme de baqueta el públic escoltarà el ja clàssic de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You; Snowman, de Sia; Last Christmas, de Wham; el tema principal de la Marató o It's My Life, de Bon Jovi. Que ningú no confongui la ubicació. L'escenari serà la plaça Neus Català, un "bon lloc, amb les escales de l'església de Crist Rei com a grades", explica Larroya.
Timbals que seran guardioles
Qui encara vulgui participar en la 'baqueta contra el càncer', ha d'enviar un correu a bateriesmanresa@gmail.com. I el públic que vulgui col·laborar-hi trobarà, explica Larroya, uns "timbals de bateria repartits per la plaça que seran les guardioles per a fer els donatius". Demana que la gent porti "efectiu" per a una recaptació que se sumarà a la que es reculli en La Marató que se celebrarà, com aquesta inèdita trobada de bateries, el diumenge 14 de desembre.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola