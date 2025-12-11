La gira ‘impossible’ del Mago Pop acabarà al Camp Nou
Acompanyat per Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino i Michelle Rodríguez, l’il·lusionista va presentar ahir un ‘tour’ mundial, els premis Broadway World Europe Awards, un projecte amb Lloyd Webber i la compra dels drets de ‘Mar i cel’
Marta Cervera
Antonio Díaz, el Mago Pop, mai deixa de sorprendre. Ahir, molt ben acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i estrelles de Hollywood i del cine espanyol, va anunciar una gira per grans estadis amb un nou xou que començarà al Santiago Bernabéu i acabarà a l’Spotify Camp Nou. A més, va donar a conèixer la compra dels drets de Mar i cel, el musical de Dagoll Dagom. Mar i cel és l’èxit més gran de la història del musical fet a Catalunya: l’han vist 1,6 milions de persones, va arrasar en els últims Premis Butaca i fa dues setmanes es va estrenar com a pel·lícula a 50 sales de Catalunya, València, Andorra i les Balears. Així s’assegurarà que el vaixell pirata torni a navegar pel Teatre Victòria, propietat del Mago Pop des del 2019.
Fidel al seu lema Nada es imposible, títol del seu últim espectacle en la cartellera al Victòria, on ha tornat aquesta temporada després de triomfar a Broadway i Madrid, el Mago Pop va anunciar una gira internacional amb un nou espectacle a grans estadis. Com una estrella del rock i aliat amb Doctor Music, segons va explicar, el Mago portarà la seva màgia a una nova dimensió el 2027. No va dir quin dia serà el seu debut en un gran estadi, "davant 60.000 o 70.000 persones", però sí que va avançar que l’inici de la gira serà a l’estadi Santiago Bernabéu, camp del Reial Madrid, etern rival del seu estimat Barça.
A l’assabentar-se d’això, Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, va aparèixer en escena i el va convidar a actuar a l’Spotify Camp Nou per acabar allí la gira. "Encara no sé quan acabarà la gira, però em faria molta il·lusió actuar al Camp Nou", va reconèixer el Mago Pop. "Quan vaig crear Nada es imposible, pensava que duraria dos anys i aviat en complirà 10", va recordar l’artista, amb un poder de convocatòria brutal. Tot i que li oferien sumes milionàries a Broadway, a Las Vegas i al West End, Antonio Díaz ha preferit tirar pel dret i amb el seu gran equip, que també ha tingut protagonisme en la presentació, descobrir una nova dimensió convertit en el primer mag que omple estadis com Bad Bunny o Beyoncé. Itàlia, Hongria, França, però també Corea del Sud, l’Argentina, els EUA i el Brasil, figuren entre els països on recalarà el nou xou de l’artista català.
Actuar a grans estadis és una cosa que no ha fet cap mag i això l’atrau. Li van els impossibles. "És molt diferent actuar a l’aire lliure, 360 graus i amb persones que et graven amb el mòbil que fer-ho en un teatre on està prohibit utilitzar-lo", va destacar. "Serà la inversió més gran que faci perquè vull que sigui el millor espectacle de la meva vida", va afegir. Ni tan sols va revelar el títol de l’espectacle, que prepara a consciència amb mags i especialistes de tot arreu.
Poder de convocatòria
L’última vegada que va convocar la premsa al Teatre Victòria per donar una notícia, va anunciar el seu debut a Broadway i la compra d’un teatre de 2.800 localitats a Branson (Missouri, EUA). En aquesta ocasió estava envoltat d’estrelles de Hollywood, com la guanyadora de l’Oscar a la millor actriu Helen Hunt, per la pel·lícula Millor, impossible; Aaron Paul, conegut pel seu paper de Jesse Pinkman en Breaking bad; la guanyadora d’un Oscar i un Globus d’Or Mira Sorvino, per Poderosa Afrodita; la intèrpret de Fast & Furious, Michelle Rodríguez; el protagonista de Los magos de Waverly Place, David Henrie, i Billy Zane, conegut pel seu paper en Titanic com a Cal Hockley. I també per cares conegudes del nostre país, com Aitana Sánchez-Gijón, guanyadora del Goya d’Honor del 2025; Pau Vega; Leonor Watling; Jon Kortajarena; Martina Klein; Álex González, i Jessica Goicoechea.
Tots ells van exercir de mestres de cerimònies i van explicar en tres idiomes, català, castellà i anglès, les notícies en una roda de premsa com mai s’ha vist, amb molt xou, que va incloure una actuació de la cantant Amaia. L’artista va desgranar dos temes al piano. El Mago Pop es va fer esperar, però va arribar de manera espectacular apareixent amb un número dels seus des de les altures sobre el públic de la platea.
La roda de premsa va culminar una presentació en gran que va incloure no només estrelles internacionals en viu, sinó també en una gran pantalla desplegada al teatre. En aquesta pantalla hi va aparèixer, entre d’altres, Andrew Lloyd Webber –creador de musicals com El fantasma de la ópera, Jesucristo Superstar i Cats– per explicar que col·laborarà amb el Mago Pop en un nou projecte del qual no va donar gaires detalls. El que sí que va declarar és la seva admiració pel Mago Pop. "El que fa és sorprenent –va assenyalar–. Estàvem destinats a fer alguna cosa junts, perquè el que fa és realment extraordinari".
I també va aparèixer el personatge de Doc Brown de Retorn al futur, interpretat pel veterà Christopher Lloyd, en un vídeo espectacular en el qual se’l veu arribar amb el cotxe fantàstic de la famosa saga fins a la porta del Victòria per comprar entrades de Nada es imposible. A l’estar esgotades, el Mago Pop resol el problema. Al final tots dos marxen amb el mític vehicle capaç de viatjar en el temps. ¿Màgia? ¿IA? Res d’això: el veterà intèrpret i Antonio ja es coneixen de fa temps. S’admiren mútuament i l’actor va estar encantat de venir a filmar aquest vídeo promocional amb ell fa unes setmanes.
Des de l’octubre passat i fins al maig, el Mago Pop ha tornat a casa seva al Paral·lel, on ofereix el seu incombustible espectacle Nada es imposible després del seu pas triomfal per Broadway. Però a partir del 2027 va anunciar que només estarà en la cartellera tres mesos a l’any per poder compaginar-ho amb la seva gira mundial en estadis. El Victòria acollirà moltes altres propostes en el futur, entre les quals destaca la gala dels acabats de crear Broadway World Europe Awards, que el Mago Pop vol contribuir a potenciar.
