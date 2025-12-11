Les músiques dels Pastorets de Berga demanen pas
Inclòs en els actes de celebració del 125è aniversari de l'obra nadalenca, l'Agrupació Teatral la Farsa organitza un concert aquest dissabte al Teatre Municipal
Sonaran, després de moltes dècades, totes les músiques que va compondre Ramon Reig i se n'estrenaran d'altres que es creien perdudes | Dirigirà Lluís Gual
Regio7
Inclòs en els actes de celebració del 125è aniversari dels Pastorets, l'Agrupació Teatral la Farsa reivindicarà en un concert que es farà aquest dissabte (21.30 h) al Teatre Municipal de Berga, les músiques que acompanyen la tradicional representació nadalenca. Sonaran, després de moltes dècades sense fer-ho, totes les músiques que Ramon Reig va compondre per als pastorets berguedans, majoritàriament en els arranjaments que Sergi Cuenca va fer l’any 2017 per a cor i orquestra de cambra.
I és que, des dels seus inicis l’any 1900, els Pastorets de Berga han anat indissolublement lligats a la música que el torellonenc Ramon Reig (nebot de Joan Reig i Moreta, organista de Berga a finals del segle XIX) va compondre a partir dels textos de Serafí Pitarra. Aquests Pastorets s’havien estrenat a Barcelona el 23 de desembre del 1891.
A més, però, també es recuperaran algunes peces que ja no formen part de les funcions actuals de l'obra nadalenca i diverses estrenes, entre elles dos cants d’àngels en arranjament de Ricard Cuadra que es creien perduts fins fa pocs mesos. El Concert de músiques dels Pastorets - 125 anys Els Pastorets de Berga el dirigirà el compositor berguedà Lluís Gual i l'interpretarà l’orquestra de cambra dels Pastorets. Les veus en directe aniran a càrrec de la coral de l’EMMB i de cantaires de La Polifònica de Puig-reig. També, hi haurà un recital del text de Pitarra a càrrec d’actors i actrius d’anys enrere.
Data: Dissabte, 13 de desembre
Hora: 21.30 h
Lloc: Teatre Municipal de Berga
Preu general: 15 € / Preu majors de 65 anys i menors de 25 anys: 10 €
Venda d’entrades: www.elspastoretsdeberga.cat
El concert és organitzat per l'Agrupació Teatral la Farsa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, l'Ajuntament d'Avià, la Diputació de Barcelona, Parèntesis, la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i l'Escola Municipal de Música de Berga.
