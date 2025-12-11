Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música

‘Lux’ de Rosalía, segon millor àlbum de l’any segons la revista ‘Billboard’

El mitjà considera que el disc «difumina les fronteres entre el sagrat i el profà, el clàssic i el contemporani»

Rosalía, a la portada del seu disc ‘Lux’.

Rosalía, a la portada del seu disc ‘Lux’. / EPC

EFE

L’últim treball de l’espanyola Rosalía, ‘Lux’, ha sigut considerat per la revista ‘Billboard’ com el segon millor àlbum editat el 2025, només per darrere de Bad Bunny i el seu exitós «Debí tirar más fotos».

«Després de Motomami (2022), que va obrir les portes a un univers fascinant i caòtic d’autoexpressió, ‘LUX’ és un estudi d’ascensió», assegura la prestigiosa revista sobre el quart àlbum de Rosalía, que «transcendeix el caos de la seva obra anterior i s’endinsa en el vast i gairebé inabastable regne del diví».

«Interpretat en 13 idiomes diferents, ‘LUX’ es desplega com una èpica simfònica de 15 temes, gravats amb l’Orquestra Simfònica de Londres i realçats per un elenc de col·laboradors», destaca la publicació especialitzada.

Per a ‘Billboard’, «’LUX’ difumina les fronteres entre el sagrat i el profà, el clàssic i el contemporani. Tot i que de tendència espiritual, l’àlbum no intenta respondre a les preguntes més importants. En canvi, Rosalía deixa els oients sorpresos per l’audàcia de la seva visió, fins i tot al ser capaç de plantejar-les de manera convincent».

Rosalía va publicar el nou àlbum, també considerat un dels millors de l’any per ‘The New York Times’, el 27 d’octubre i el va avançar amb el tema ‘Berghain’, una cançó que trenca amb tot el que havia gravat anteriorment.

