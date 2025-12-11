Miki Esparbé presentarà aquest dilluns al Bages Centre "Frontera": Vols aconseguir una entrada doble?
L'actor manresà i el director de fotografia, Andreu Adam, parlaran del thriller històric de Judith Colell en la sessió de les 8 del vespre
Regió7 organitza amb els cinemes un sorteig per aconseguir una de les 15 localitats dobles per assistir a la presentació del dia 15
ACN
1943. Franco ha bloquejat el pas de jueus que fugen de la repressió nazi pels Pirineus. A la duana d’un poble fronterer, en Manel Grau (Miki Esparbé), un funcionari amb un passat republicà, decideix contravenir les ordres amb l'ajuda de la Juliana, una veïna del poble i en Jerôme, un passador francès. Entre tots inicien una croada per ajudar a fugir tants jueus com sigui possible. És llavors quan en Manel es veurà atrapat en una perillosa odissea que despertarà en ell i en la seva dona Mercè vells fantasmes de l'encara recent Guerra Civil espanyola.
Com aconseguir entrades
Dirigida per Judith Colell, Frontera s'estrena aquest divendres a la gran pantalla i dilluns, 15 de desembre (20 h), tindrà una presentació especial a Manresa, a Multicinemes Bages Centre, amb la presència de l'actor manresà Miki Esparbé, i el director de fotografia, Andreu Adam. Regió7 i Bages Centre organitzen un sorteig express per aconseguir una de les 15 entrades dobles per a la presentació d'aquest thriller històric. Per a participar-hi, clica aquí .
La pel·lícula
La directora catalana explica que la intenció del film, que va estrenar-se a la Seminci de Valladolid, és "revisar una part del nostre passat per entendre el present" i que Frontera és "una crida a l'acció, a ajudar com puguem i a pensar que aquestes persones que han deixat casa seva no ho fan per un caprici".
El repartiment el formen Miki Esparbé, Maria Rodríguez Soto, Asier Etxeandía, Bruna Cusí, Jordi Sánchez, Kevin Janssens i Joren Seldeslachts. Maria Rodríguez Soto es posa en la pell de la Mercè. Ella i el Manel Grau, interpretat per Miki Esparbé, són una parella republicana de Barcelona que decideix desertar i marxar a un poble molt de Barcelona. Com explica Rodríguez Soto, la parella ha hagut de renunciar "a tots els somnis i les esperances que tenien i reconstruir-se a un lloc des d'un punt de partida molt diferent del que ells s'havien segurament plantejat".
Per a Esparbé, després d'haver perdut la guerra, la Mercè i el Manel "estan en un context que no és el seu, combregant amb una sèrie de dinàmiques en les quals no hi creuen". Per a l'actor manresà, són personatges que "accionen davant de la paràlisi, la por i la tragèdia". Com explicava el mateix actor en una entrevista publicada en aquest diari, "jo desconeixia que un grup de gent va decidir contravenir les ordres nacionals per salvar tants refugiats com fos possible. Entre el 43 i el 45 van passar 80.000 persones pel Pirineu". El seu personatge, apunta, viu" un dilema: després de desertar, havia promès a la seva família allunyar-se de qualsevol conflicte, però no pot anar en contra dels seus principis. Això ressona ara, per molts motius".
La directora
Judith Colell (Barcelona 1968) és des del 2021 presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos premis i distincions: Premi Butaca a la millor pel·lícula catalana per a Dones l'any 2001; Premi Especial del Jurat del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià el 2010; Premi Nacional de Cinema de la Generalitat de Catalunya el 2010; Premi de Cinema Espiritual de Catalunya el 2020 i el Premi SIGNIS en el Festival de Màlaga pel seu film 15 hores el 2021. Ha estat nominada al premi Goya l'any 1996 al millor curtmetratge de ficció per Escrito en la piel o al Gaudí de 2015 a la millor pel·lícula per a televisió per l'Últim ball de Carmen Amaya.
