Els Premis Zirkólika homenatjaran Marcel Gros
La gala reconeixerà la reeixida carrera de més de quatre dècades del clown manresà amb el Premi a la Millor Trajectòria
La llarga i reeixida carrera de l'artista manresà Marcel Grosserà reconeguda en la gala dels Premis Zirkólika, que tindrà lloc el 17 de desembre a la Carpa del Circ Històric Raluy, al Port VEll de Barcelona. La setzena edició dels guardons atorgarà el Premi a la Millor Trajectòria al clown bagenc, "una de les figures més singulars i estimades del circ i l'humor escènic català", en paraules de l'organització.
Marcel Gros es va formar amb mestres com Willy Colombaioni, Pierre Byland, Berti Tobias i Philippe Gaulier. En els anys 80, es va iniciar en el camp de la música i l'animació en formacions com l'Orquestra Mandarina i la companyia El Setrill. El 1984, va fundar Teatre Mòbil amb Atilà Puig i Jordi Girabal. Set anys després, Gros va encetar una trajectòria en solitari.
El jurat destaca de Gros que "construeix una manera de fer molt personal: un pallasso excèntric però profundament verbal, que combina humor intel·ligent, poesia i objectes convertits en personatges inesperats". Així mateix, es diu que "la seva presència 'a cara neta', el domini del llenguatge i la capacitat de jugar amb diversos registres -del lirisme a l'absurd- el situen com un creador essencial, capaç d'interpel·lar públics de totes les edats".
Marcel Gros ha fet de guionista, intèrpret, director, escenògraf i productor dels seus espectacles, entre els quals "Fenomenal", "Standby", "Inventari", "La gran A ... aventura", "Minuts", "Paperipècia", "UniversAri", "Artinatura", "Petit Univers" i "Senzillament". Aquesta rica trajectòria ha estat reconeguda amb guardons de prestigi com el Bages de Cultura, i el Rialles, la menció d'honor del Festival de Pallassos de Cornellà, els obtinguts a la Mostra Igualada, el Premi FETEN i el Premi al Millor Espectacle Familiar de Castella i Lleó.
Nominació per al Festivalet de Circ de Manresa
El Festivalet de Circ de Manresa és un dels cinc candidats nominats en la categoria de Millor Iniciativa per a la Projecció del Circ, una de les set els guanyadors de les quals es donaran a conèixer en la gala del dimecres vinent. Els rivals del certamen de la capital bagenca són l'Escola la Guixera del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona, l'Escola de teatre i circ d'Amposta, el Festival Internacional de l'humor Pixa't de riure" i Ramon Bech Batlle.
Les altres categories els Premis Zirkólika en disputa són: Millor Espectacle de Circ de Sala, Millor Espectacle de CIrc de Carrer, Millor Espectacle de Circ de Carpa, Millor Número de Circ, Millor Espectacle de Pallassos i Pallasses i Millor Compayia o Espectacle Emergent. A més de la categoria a la Millor Trajectòria atorgat a Marcel Gros, també hi ha la de Millor Projecte de Circ Social, que recaurà en Tusikcirc, una entitat nascuda el 2020 al Vallès per descentralitzar la cultura, i el Premi Especial i el de Votació Popular, que es faran públic a la gala del Port Vell.
Dècada i mitja de Premis Zirkólika
Els premis van néixer el 2010 impulsats per la revista de circ Zirkólica, i volen reconèixer cada any "la creativitat i l'excel·lència del circ actual". La gala esdevé cada any un punt de trobada del sector. La del proper dimecres començarà a les 18.30 h en el marc de la Nit de Circ, que també tindrà actuacions de guanyadors d'edicions anteriors. Andreu Casadellà i Daniel Esteban, que van ser guardonats el 2021 amb el Premi Zirkólika al Millor Espectacle de Circ de Sala, per "Infinit", seran els presentadors i dinamitzadors de l'acte.
Les entrades es poden adquirir a la web del Circ Històric Raluy i la gala es retransmetrà en directe per les televisions de la Xarxa de Comunicació Local.
Al llarg de la seva història, els guardons han recompensat 78 espectacles i 15 iniciatives per la projecció del circ i la formació.
