Rosalía, l'artista catalana més escoltada a l'estranger a Spotify
A Catalunya encapçalen la llista Bad Bunny, Myke Towers, Quevedo, Rauw Alejandro, Beéle, Anuel AA i Morad
ACN
Rosalía és l'artista catalans més escoltats a l'estranger a través de la plataforma de reproducció de música en línia Spotify, segons les dades que ha revelat la mateixa companyia sueca. En el cas del mercat domèstic, els artistes més escoltats a Catalunya són els porto-riquenys Bad Bunny i Myke Towers, seguits del canari Quevedo, del també porto-riqueny Rauw Alejandro, del colombià Beéle i de l'igualment porto-riqueny Anuel AA. El primer català dins la llista dels més escoltats a Catalunya apareix en setena posició, l'hospitaletenc Morad, el segon dels catalans més escoltats a l'estranger. El sevillà JC Reyes i els porto-riquenys Mora i Dei V completen les deu primeres posicions.
Pel que fa a les cançons més escoltades a Catalunya durant l'any 2025, destaca el fet que de les deu primeres, cinc són del porto-riqueny Bad Bunny. Cap d'aquestes, però, és la primera, lloc que ha aconseguit 'La Plena – W Sound 05', dels artistes W Sound, Beéle i Ovy On The Drums.
La segona posició ha recaigut en el tema 'Capaz (merengueton)', d'Alleh i Yorghaki, i en tercera ja apareix el primer tema de Bad Bunny, 'Baile inolvidable', seguit del també seus 'Nuevayol', 'Veldá' (aquest amb col·laboració d'Omar Courtz i Dei V) i 'Debí tirar más fotos'. Després apareix 'Mi refe', de Beéle i Ovy On the Drums, i a continuació apareix el cinquè tema del porto-riqueny, 'Voy a llevarte pa Puerto Rico'.
Tanquen la llista dels deu temes més escoltats a Catalunya durant l'any 2025 a través de la plataforma en línia Spotify 'Still Luvin', de Delaossa, Quevedo i Bigla The Kid, i 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G.
