El trio format pels germans Clara i Sergi Renom amb Marc Comabella actua al Santuari de Lourdes de la Nou
El concert "De l'òpera al musical", gratuït, es farà aquest dissabte i incorporarà per a l'ocasió un bloc amb temes nadalencs
El trio ha col·laborat en múltiples iniciatives musicals i han estat vinculats a diverses formacions de la Catalunya central
Regio7
El Santuari de Lourdes de la Nou de Berguedà acollirà aquest dissabte 13 de desembre, a les 18 hores, un concert especial a càrrec del trio format pels moianesos Clara Renom (soprano) i Sergi Renom (violí), i el balsarenyenc Marc Comabella (piano). Els tres músics van coincidir durant la seva formació al Conservatori Municipal de Música de Manresa, origen d’un vincle artístic que s’ha mantingut actiu al llarg dels anys.
La soprano Clara Renom combina una sòlida formació clàssica amb experiència en teatre musical de gran impacte, com Mar i Cel de Dagoll Dagom, on va formar part de l'elenc interpretant la mare de Saïd. Aquesta combinació de registres contribueix a la versatilitat que caracteritza el projecte.
Els germans Renom i Comabella han col·laborat en múltiples iniciatives musicals i han estat vinculats a diverses formacions rellevants de la zona, com la Polifònica de Puig-reig, la Camerata Bacassis, la Coral Sant Esteve de Balsareny o el Grup Vocal V9 de Viladomiu, entre d’altres. Tots tres també han coincidit participant en els projectes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. La seva darrera actuació conjunta va tenir lloc aquest passat mes d’agost a Castellterçol, on el trio va actuar com a teloner del reconegut pianista i cantant Manu Guix, rebent una excel·lent acollida per part del públic.
El concert
El concert seguirà l’estructura del projecte De l’òpera al musical, estrenat a Gironella el 15 de març de 2023, una proposta que destaca per la capacitat de transitar entre dos mons tan diferents com l’òpera i el teatre musical. En aquesta ocasió, però, el repertori incorporarà també un bloc nadalenc, amb obres tradicionals i d’ambient íntim. Entre altres peces, s’hi podran escoltar algunes de les dotze Nadales Tradicionals Catalanes del recull de Manuel Garcia Morante, juntament amb altres seleccions adaptades per a la formació.
El concert, promogut per l’Ajuntament de la Nou de Berguedà, ofereix l’oportunitat de gaudir d’una vetllada musical en un entorn tan singular com el Santuari de Lourdes. L’entrada és gratuïta i oberta a tothom fins a completar aforament.
