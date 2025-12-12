El cicle Visuals estrena dos curtmetratges bagencs
La projecció de les cintes de l'artesenc Yasin Espuny i la manresana Laia Borràs tindrà lloc aquest dissabte, 13 de desembre, a les 12 h a l'Espai Plana de l'Om de Manresa
Yasin Espuny, d'Artés, i Laia Borràs, de Manresa, presenten els seus darrers curtmetratges aquest dissabte, 13 de desembre, en el marc de la 17a edició de Visuals, un projecte conjunt de l’Ajuntament de Manresa i Cineclub Manresa per impulsar la creació audiovisual local. Les projeccions tindran lloc a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de la capital bagenca.
Un retrat emocional sobre l'amistat
"Tant és que sigui dilluns", de Yasin Espuny, és un retratat minimalista i emocional sobre dos amics units per un ritual tan senzill com inalterable: prendre un cafè junts cada dilluns. A la cafeteria gairebé deserta on es troben, Tom i Lia intenten recordar l’origen de la seva amistat, però cap de les versions coincideix. Entre comentaris irònics, silencis carregats i un cambrer que sembla conèixer la resposta millor que ells, el diàleg esdevé una exploració sobre la memòria, el pas del temps i els petits detalls que construeixen els vincles humans.
Yasin Espuny, nascut a Artés i instal·lat a Barcelona, n’és el director i creatiu audiovisual. L'apassiona convertir idees en imatges des de múltiples disciplines: direcció, escriptura, muntatge, tractament de color, disseny i 3D. Ha realitzat curtmetratges, videoclips i visuals de marca orientats a connectar amb diferents públics i a perdurar en la memòria de l’espectador.
La difusa frontera de la realitat
"Somiatruites", de Laia Borràs, planteja un univers on realitat i imaginació es desdibuixen. A partir d’imatges, metàfores i jocs visuals, el curtmetratge proposa una immersió en un fragment de ment on costa distingir què és real i què no. El film convida l’espectador a preguntar-se sobre el que és real i què no i que necessita que ho sigui.
La directora Laia Borràs (Manresa, 1998) és graduada en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC, especialitzada en guió. Ha treballat en projectes audiovisuals com la sèrie Now and Then (Apple TV), i té experiència en entitats com la Barcelona Film Commission, el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona i diversos ajuntaments. Enguany ha estat membre del jurat del Festival de Cinema Queer de Weiterstadt (Alemanya) i ha participat com a ponent en el cicle de Visibilització del lesbianisme a través del cinema del Festival Clam.
Visuals
Visuals va néixer l’any 2008 amb l’objectiu d’impulsar la creació audiovisual a Manresa i contribuir a la consolidació d’una xarxa professional sòlida i de proximitat. Al llarg de les seves 16 edicions, el programa ha propiciat la connexió entre persones vinculades al món audiovisual i ha donat lloc a 42 treballs, alguns dels quals han tingut recorregut en certàmens i festivals de cinema dins i fora del país. El projecte s’ha consolidat així com un espai de referència per al talent emergent i per a la promoció de noves veus creatives i el mes d’octubre passat va rebre el Premi Nunes de la Federació Catalana de Cineclubs al millor fet cineclubista del 2024 en un acte a la Filmoteca de Catalunya.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa