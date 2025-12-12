Cinemes i plataformes també estiren el filó de les festes
Els catàlegs de les grans corporacions de ficció audiovisual i les sales comercials s’inunden aquestes dates de propostes nadalenques
Qui no estigui subscrit a una plataforma audiovisual, que aixequi la mà. I qui no miri com a mínim una pel·lícula de temàtica nadalenca a Netflix, HBO, Movistar o qualsevol d’aquestes cadenes, que alci l’altra. Probablement, la imaginària platea plena de lectors de les frases precedents estigui atapeïda d’homes i dones amb els dos braços amunt, talment hagués marcat un gol el seu equip preferit.
Si les editorials surten a caçar lectors amb novel·les ambientades en les dates de Nadal, el sector de la ficció televisiva i cinematogràfica no es queda enrere. Només cal mirar el catàleg de les plataformes: si tenen l’aplicació de Movistar, per exemple, un dels epígrafs que hi apareix és «La Navidad que mereces», amb dos grans grups de pel·lícules per veure: «Cine en familia» i «Siente la magia». La teva gent i l’encís de Nadal, una fórmula imbatible.
A diferència de les novel·les, però, el cine transita per alguns camins diferents: els nens hi tenen molt més pes -nens que no podrien llegir algunes de les obres esmentades a la pàgina anterior- i la crítica més o menys edulcorada és present en diversos títols, com "El Grinch", un personatge esquerp que roba els regals de Nadal.
Títols de tota mena
Prenguin nota: "Navidad en familia", "Casi Navidad", "El espíritu de la Navidad", "Dulce Navidad", "Navidad de cinco estrellas", "Una nueva historia de Navidad", "Misterio de Navidad", "Pelea antes de Navidad" i "Navidad y otras fiestas a evitar", on l’enyorat Robin Williams és un pare que viu un munt d’aventures per recuperar els regals del seu fill petit. La paraula fetitxe, "Navidad".
Si el que volen és una pel·lícula que s’ambienta en les dates nadalenques, amb neu als carrers i gent que va tapada fins a les celles del fred que s’intueix que fa, aquest és el seu moment. Pel·lícules, sèries i, també, documentals. Com el que convida a passar "Una Navidad mágica con Mariah Carey", a veure "Decoracions navideñas increibles", i a viure unes "Navidades en el Plaza" de Nova York.
Propostes ben interessants a les quals encara podem afegir un títol més: "Wham!: Last Christmas", amb George Michael i Andrew Ridgeley explicant com es va crear "Last Christmas", una de les cançons de Nadal més escoltades de tots els temps, amb més de quatre mil milions d’escoltes.
Tres estrenes
La cartellera dels cinemes i les plataformes ens ofereix un grapat d'estrenes aquestes setmanes, títols amb Nadal en primer pla.
"OH. WHAT. FUN."
Prime Video. Michele Pfeiffer és una dona que manté unida la família.
PATRULLA DE ATERRIZAJE
Disney +. Animació amb en Wayne i els problemes amb el Pare Noel.
HANNAH I ELS NADALS OBLIDATS
Cinemes. La Hannah i els seus amics monstres viuen el primer Nadal junts.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola