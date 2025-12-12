Iris Hinojosa presenta el seu primer poemari a Manresa
L'artista de Navarcles parlarà aquest dissabte a la Papasseit de "Placenta", on exposa l'experiència de conviure alhora amb l'embaràs i el tractament d'un càncer de mama
La psicòloga i artista multidisciplinar Iris Hinojosa (Navarcles, 1984) presenta el seu primer poemari, "Placenta", en un acte que tindrà lloc aquest dissabte, 13 de desembre, a partir de les 12 h a la Llibreria Papasseit de Manresa. La trobada és oberta a tothom.
«És la primera vegada que tenia alguna cosa per explicar», va declarar Hinojosa a aquest diari en una entrevista publicada per Mar Peñarroja Pazfa unes setmanes sobre la publicació de l'obra editada pel Centre d'Estudis d'Avià. L'embaràs va coincidir amb el diagnòstic de càncer de mama, i la bagenca va haver de conviure alhora amb la gestació i la quimioteràpia.
«La placenta era allò que ens unia i que ens separava, allò que protegia el meu fill de tots els tòxics que entraven al meu cos», va recordar Hinojosa. Per això el poemari porta el nom d'aquest òrgan. "Placenta" forma part de la Col·lecció Grèvol i està estructurat en vuit apartats, amb poemes escrits en vers lliure i amb fragments de dietari d'una experiència inesperada. Hinojosa va anar aleshores a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per dur a terme un procés de recuperació que no perjudiqués la possibilitat del naixement de la criatura.
Psicologia i arts escèniques
Iris Hinojosa combina la feina com a psicòloga amb la dramatúrgia, l'escenografia, la dansa i l'expressió corporal. És membre de la companyia berguedana Tràfec i el passat mes de juny va presentar, al costat del seu company i col·laborador Gerard Vilardaga (Berga, 1977) l'espectacle "Punt i seguit" sobre l'experiència de la maternitat i la paternitat. En paraules de l'artista, «portar la vida personal a la vida artística té molt de sentit, permet parlar amb els altres d’allò que ens passa».
Abans de les festes nadalenques, la Llibreria Papasseit també acollirà la presentació de "Metamorfosi", una obra de to autobiogràfic de l'escriptora i traductora Míriam Cano. L'acte tindrà lloc el dissabte 20 de desembre (18 h), amb la presència de l'autora i l'editora de L'Avenç Núria Iceta.
