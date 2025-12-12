La Oreja de Van Gogh anuncia un nou concert al Palau Sant Jordi el 27 de novembre del 2026
La banda ja havia exhaurit les entrades de les actuacions del 6, 7 i 26 de novembre
ACN
La Oreja de Van Gogh continua ampliant la seva gira ‘Tantas cosas que contar’ i anuncia una nova data a la capital catalana, després d’esgotar totes les entrades dels concerts previstos. El grup actuarà de nou a Barcelona el 27 de novembre de 2026 al Palau Sant Jordi, una cita afegida arran de la gran demanda del públic. La banda ja havia exhaurit les entrades de les actuacions del 6, 7 i 26 de novembre.
Les entrades per a aquesta nova data es posaran a la venda dilluns 15 de desembre a les dotze del migdia. La gira celebra més de tres dècades de trajectòria del grup i repassa alguns dels seus temes més emblemàtics, com ‘Rosas’, ‘Puedes contar conmigo’ o ‘20 de enero’, autèntics himnes generacionals que continuen emocionant els fans.
