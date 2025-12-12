Posa una "Navidad" al teu llibre
Les novel·les associades als gèneres literaris que emanen de la narrativa romàntica són un filó al qual les editorials treuen punta en èpoques de l’any com les festes nadalenques
No els trobaràs a les ressenyes de la premsa literària ni en els programes culturals, però ocupen els millors prestatges a les llibreries i l’ànim i la preferència de milers de lectores. Quan queden poques setmanes perquè arribi Nadal, els seus títols llueixen amb aquesta paraula ben grossa al títol: "Navidad", sobretot, perquè és un fenomen bàsicament castellà. De llibres de temàtica nadalenca sempre n’hi ha hagut, amb l’arxifamós conte de Dickens al capdavant, però la indústria editorial és insaciable i una passejada per una gran llibreria et proporciona la certesa que Nadal també és llibresc.
"Cuatro destinos y una nochebuena"
Cherry Chic. Montena. 400 pàgs. 22,95 euros
Quatre parelles fan un viatge per retrobar-se i prendre decisions, dos dies abans de la nit de Nadal.
"Un corazón por Navidad"
Sophie Jomain. TBR Editorial. 392 pàgs. 16,95 euros
Calendari d’advent amb 24 capítols on la jove April, a qui han operat fa poc del cor, va per Nadal als Alps.
Literatura popular per un públic àvid d’històries emotives i fàcil digestió, amb amors i desamors. Però també assassinats i erotisme. Nadal és ensucrat però també hot com a "Dulce y caliente Navidad".
"Dulce y caliente Navidad"
Lena Valentí. Grijalbo. 400 pàgs. 22,90 euros
La Lía és mare soltera i fa una feina que li agrada. Ja no creu en l’amor, però la conviden a un esdeveniment pujat de to.
"Una Navidad londinense"
Mónica Gutiérrez. Ediciones B. 216 pàgs. 21,90 euros
El Thiago, ambaixador a Londres, i la paleontòloga Violet tenen 24 hores per trobar un fòssil extraviat.
Arriben als punts de venda sobretot al novembre, siguin novetats o reedicions ("Besar a un elfo"), sobretot edicions especials amb valor afegit ("Un corazón por Navidad"). Presenten portades molt visuals, carregades d’elements arquetípicament nadalencs, i són un producte ideal per embellir, ja sigui amb els lloms de les pàgines acolorits o amb un detall pop-up a la coberta, com la petita porta que s’obre a "Cuatro destinos y una nochebuena". Són llibres que comenten a tiktok les booktubers, addictes a gèneres com el clean romance, el cozy, el romantasy i el chick lit. I que no falti l’humor com en el títol de la novel·la de Megan Maxwell "Ande, ande, ande, la Mari Morena", una història romàntica amb una dona urbana i un veterinari rural.
"La Navidad más dulce"
Sara Winnington. Neo. 296 pàgs. 20,95 euros
Les famílies de la Jodie i el Nicholas competeixen per la millor parada de rebosteria. Un fet misteriós els uneix.
"Nuestro cuento de Navidad"
Raquel Arbeteta.TBR Editorial. 384 pàgs. 17,95 euros
El Diego i la Matilda són llibreters, treballen en voreres oposades, i se senten atrets. Això els fa por.
Dickens, Monzó, Auster
La paraula «Nadal» és alhora un motiu i un esquer que han fet servir des de Dickens -"A Christmas Carol", amb els seus fantasmes del passat, el present i el futur- a Paul Auster ("El conte de Nadal d’Auggie Wren") passant pels "Contes de Nadal políticament correctes", de James Finn Garner, els "Tres Nadals" de Quim Monzó, el "Púding de Nadal" de Nancy Mitford, les "Cartes del Pare Noel" de JRR Tolkien i, en el territori de la novel·la negra, "El Nadal d’Hercules Poirot", d’Agatha Christie, i "Un Nadal amb Montalbano", d’Andrea Camilleri. Per no entrar en la literatura infantil i juvenil, amb infinitat d’àlbums il·lustrats sobre Nadal i les tradicions. Però això ja és una altra història.
"Horneando la navidad"
Begoña F. Baílez. Kiwi Libros. 480 pàgs. 16,90 euros
Entre l’Elijah i el Jefferson s’encén la guspira quan el primer va a viure i treballar a un poble de Massachusetts.
"La invitada de Navidad"
Peter Swanson. Catedral. 144 pàgs. 18,90 euros
L’Ashley va per Nadal al camp, on coneix una família acollidora i un jove atractiu investigat per assassinat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola