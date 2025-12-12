Roc Esquius estrena a Barcelona
El dramaturg surienc signa "La torradora" juntament amb Sergi Belbel i actualment participa en tres muntatges teatrals a la capital catalana
El nou text del tàndem que formen Sergi Belbel i el surienc Roc Esquius s'estrenarà aquest dilluns a la Sala Versus Glòries de Barcelona. L'obra de teatre "La torradora", que tracta sobre el poder de la intel·ligència artificial i les crisis personals, es podrà veure del 15 de desembre al 25 de gener, amb direcció de la parella dramatúrgica i interpretació del trio actoral format per Antonio del Valle, Ramon Godino i Laura Pau.
Els responsables de la producció d'èxit "Angle mort" tornen a posar l'espectador davant de problemàtiques del món contemporani, amb una pàtina d'humor que és el segell característic del duet. Amb "La torradora", Belbel i Esquius afronten la crisi econòmica i emocional del nostre present i el paper que hi juga l'allau tecnològica que ens cau al damunt en forma de pantalles, oci digital, saturació d'informació i xarxes socials.
Un regal inesperat
La història parteix d'un fet tan singular com inesperat: el Bruno, que pateix una crisi vital, rep del seu veí, l'Arcadi, una torradora suposadament intel·ligent. El regal no sembla que tingui cap perill, és un gest innocent, de bon veïnatge, però la torradora és el detonant d'un conjunt de situacions que posen en relleu unes quantes patologies del nostre món com la fragilitat emocional, les desigualtats socials, la recerca compulsiva de benestar i l'obsessió per la productivitat.
Esquius i Belbel usen l'humor, la tendresa i la mirada crítica per reflexionar sobre l'excés de confiança que posem en les màquines, fins al punt que deixem que dictin el nostre criteri i la nostra autoestima. La tecnologia ens dona moltes possibilitats i solucions, però també té unes mancances que no es poden ignorar.
'Hat trick' del surienc
Amb l'estrena de "La torradora", Roc Esquius és present a la cartellera barcelonina amb tres muntatges. A l'Espai Texas, oficia de director de la comèdia "Desaparellats", un text de Ramon Pardina que interpreten Esther López i Ricard Farré. El muntatge, que es pot veure fins al 25 de gener, presenta una parella que s'adona que al seu lavabo hi ha una porta que condueix a universos paral·lels on hi ha altres versions d'ells mateixos.
D'altra banda, Roc Esquius també està plenament implicat en "Supersàpiens", una peça que es representa en un espai escènic immersiu de 2.000 m2 que s'ha creat en una nau del barri del Poblenou de Barcelona. El muntatge surt de l'obra de teatre "Sàpiens" que va escriure el surienc i es va estrenar el 2018, amb la direcció de Sergi Belbel.
Ampliada, aquesta producció ha agafat un format molt més gran, un to immersiu i al costat d'Enric Cambray, que ja era present a la peça original, hi ha Marta Torné. "Supersàpiens" s'inscriu en la línia de produccions teatrals immersives que s'estan popularitzant en les principals capitals europees, amb una posada en escena lumínica i sonora que pren molta importància en la concepció escenogràfica.
L'èxit "d'Angle mort"
La parella escènica que formen Sergi Belbel i Roc Esquius és també la responsable de l'obra "Angle mort", que data del 2020 i, des d'aleshores, ha fet més de cent funcions. Aquesta creació en què va participar el surienc, tracta amb humor, ironia i enginy la conflictivitat de la competitivitat laboral. El muntatge va fer tres temporades a la Sala Versus Glòries, una a l'Aquitània, bolos per tot Catalunya i el mateix Esquius va assumir la direcció de la posada en escena que en va fer la companyia del Foment Cultural de Súria, la seva localitat natal. A més, per si no tingués prou feina, el dramaturg bagenc va dirigir la versió de "Claqué o no", una altra de les seves obres, que va dur a terme una companyia de Sant Cugat del Vallès.
Un teatre compromès i divertit
Les obres de teatre de Roc Esquius es caracteritzen per una mirada afilada a la realitat i a les grans problemàtiques del segle XXI, des de la solitud fins a la tecnologia passant per la corrupció i l'avarícia de les grans corporacions. Amb "La torradora", el surienc afronta novament la qüestió de la implicació de la tecnologia en la conducta humana i les relacions interpersonals, en aquest cas la intel·ligència artificial.
