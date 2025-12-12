Diva en ratxa
Rosalía es corona en la llista de ‘Vogue’ dels 55 més ben vestits del 2025: «Coneguda per recórrer a Déu –i a un McQueen ‘vintage’– després d’una ruptura devastadora»
La bíblia de la moda es rendeix a l’artista catalana i al ‘Lux’ místic de la seva nova era
Laura Estirado
Amb tot ‘sold out’ a Europa per a la seva gira ‘Lux’,Rosalía no només té les revistes especialitzades de música als seus peus –‘Billboard’ assegura que el seu quart disc és el segon millor de l’any; ‘Rolling Stone’ li dona la medalla de bronze, i ‘The New York Times’ també l’ha inclosa en els seus 25 millors del 2025 –, sinó també a les de moda.
‘Vogue’, la bíblia de la moda, també ha inclòs l’artista catalana entre els 55 personatges famosos «millor vestits del 2025».
Al costat de diverses fotos de la diva, de blanc i amb el ‘look’ negre de Balenciaga amb maxiulleres que va portar als premis Los40 al Roig Arena, durant l’última Setmana de la Moda de París, el recopilatori escriu, sarcàstic: «Coneguda per: Recórrer a Déu –i a un McQueen ‘vintage’– després d’una ruptura devastadora. De les cendres va sorgir ‘Lux’, l’obra multilingüe de Rosalía que invoca la santedat i al pecat per igual. Oblida’t del serrell descurat: va optar per una aurèola decolorada. El millor vestit del 2025: La seva angelical combinació blanca de Palomo Spain i la seva antigravetat vestit negre d’organdí que cobria els ulls durant la Setmana de la Moda de París eren a parts iguals simplistes i dramàtics».
Finalment, ‘Vogue’ anima els molt fans a trobar-se amb ella «difonent la bona paraula en la seva gira ‘Lux’, que comença [en terres nord-americanes] a Miami el 4 de juny.
La llista completa
A més de Rosalía, per a la revista de referència en la indústria de la moda, també han destacat pel seu estul aquest 2025 els següents personatges:
- Alex Consani, model
- Bad Bunny, cantant
- Jenna Ortega, actriu
- Ayo Edebiri, actriu
- Doechii, rapera
- Jennifer Lawrence, actriu
- Colman Domingo, actor
- Myha’la, actriu
- Rihanna, cantant i empresària
- A$AP Rocky, raper / actor / dissenyador
- Haider Ackermann, dissenyador
- G-Dragon, raper
- Pamela Anderson, actriu
- Paloma Elsesser, model
- Zoë Kravitz, actriu
- Shai Gilgeous-Alexander, atleta
- Timothée Chalamet, actor
- Miuccia Prada, dissenyadora
- Cate Blanchett, actriu
- Tyla, cantant
- Rama Duwaji, artista i dona de l’alcalde de Nova York
- Alexander Skarsgård, actor
- India Bradley, ballarí
- Kendall Jenner, model
- Addison Rae, cantant
- Venus Williams, tennista
- Peggy Gou, DJ
- Willy Chavarria, dissenyador
- Greta Lee, actriu
- Clairo, cantant
- Teyana Taylor, actriu i cantant
- Hailey Bieber, model i empresària
- Papa Lleó XIV
- Vicky Krieps, actriu
- Jeremy Strong, actor
- Guillaume Diop, ballarina
- Elle Fanning, actriu
- Andre Walker, dissenyador
- Emma Chamberlain, ‘influencer’
- Yoshinobu Yamamoto, esportista
- Cole Escola, actor i escriptor
- Solange, cantant
- Jacob Elordi, actor
- Hannah Traore, galerista
- Chappell Roan, cantant
- Eva Victor, actriu
- Anok Yai, model
- Michelle Obama, ex primera dama
- Chloë Sevigny, actriu
- Phyllis Kao, subhastadora
- Tyler, the Creator, raper
- Roya Shanks, actriu
- Laufey, cantant
- Deb Haaland, política
