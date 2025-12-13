Històries que romanen en grans parets
El muralista berguedà Slim Safont (Nil Safont) inaugura la seva primera exposició individual, «Una història per explicar», al municipi que el va veure créixer com a artista
Prenent façanes de grans dimensions com a llenç, retrata la realitat de cada indret on viatja per deixar-hi una mica del seu art i de la seva ànima
Tothom té una història per explicar. I també la seva forma d’explicar-la. La de muralista berguedà Slim Safont (nom artístic de Nil Safont) no és a través de les paraules, sinó que ho fa utilitzant grans brotxes i prenent façanes enormes com a llenç. Acostumat a explicar les històries de persones que coneix voltant pel món, avui s'ha convertit en protagonista amb la inauguració d’«Una història per explicar», la seva primera exposició individual que parla d’ell i de la seva obra al municipi que l'ha vist créixer.
De ben petit, tot i que somiava en ser futbolista i no pintor, ja gaudia d’aquest art. Durant la seva adolescència va començar a experimentar amb els grafitis pels carrers de Berga. Va estudiar Belles Arts i, des de llavors, ha treballat en 18 països d’arreu del món, deixant-hi part del seu art i, inevitablement, de la seva ànima.
La mostra, que l’antic convent de Sant Francesc acollirà fins a l’1 de maig, reuneix 45 peces que inclouen grans quadres amb imatges de murals que ha fet, com també les fotografies que li serveixen d’inspiració per fer-los, dibuixos, pintures a l’oli i objectes personals.
Al voltant d’un centenar de persones s'han aplegat al claustre de l’antic convent per explorar l’univers Safont. Pintures colpidores, alhora que quotidianes, que mostren la realitat que es troba en cada lloc del món on va a parar. «Quan hi arribo m’agrada parlar les persones que hi viuen, entendre com és la seva vida allà. Llavors, trec la càmera, documento el que m’envolta i prenc aquestes imatges com a inspiració per fer el mural», ha compartit. Un procés que li permet reflectir històries humanes i socials que parlen del territori i de la seva gent, sigui a Catalunya, a Suïssa o als Estats Units.
L’exposició comissariada per l’artista, i també amic de Safont, Joan Pallé, ha començat amb una actuació musical del músic i beatboxer berguedà Guillem Cardona que ha engrescat els assistents des del primer moment. Durant la presentació, a banda de l’artista i el comissari que han compartit com havia estat el procés de fer l’exposició, han intervingut el regidor de Joventut, Isaac Santiago, i l’alcalde, Ivan Sànchez. Tots dos han manifestat el seu orgull davant l’èxit de Slim Safont i, sobretot, pel fet que amb la seva feina «posi el nom de Berga al mapa», com ha detallat el batlle.
Abans d’obrir al públic l’exposició, Cardona va interpretar una altra cançó inèdita, en aquest cas, un tema que incloïa notes de veu del Safont que, a la seva curta edat, somiava en ser futbolista tot i tenir una innegable habilitat amb la pintura i el dibuix que mai van passar desapercebuts per la seva família.
