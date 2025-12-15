Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Aleix Solernou, de Sant Joan de Vilatorrada, guanya el Premi Ferrater de poesia per a joves a Reus

El periodista i poeta bagenc suma un nou reconeixement amb un poemari sobre el dolor del genocidi de Gaza

Aleix Solernou, amb el guardó obtingut a Reus

Aleix Solernou, amb el guardó obtingut a Reus / AJUNTAMENT DE REUS

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El periodista Aleix Solernou (1995), fill de Sant Joan de Vilatorrada, va recollir divendres el 44è Premi Gabriel Ferrater de poesia per a l'obra "De pols i runa", que tracta la guerra a Gaza i el genocidi del poble palestí. Atorgat per Òmnium Baix Camp, el guardó es va lliurar en la gala celebrada a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus, en el marc dels Premis Literaris Baix Camp per a joves escriptors i escriptores.

Aleix Solernou ha estat reconegut per la seva obra uns mesos després d'obtenir el Premi de Poesia Jove de Centelles pel poema "La guerra a prop de casa", on tracta les conseqüències humanes de la guerra i la memòria històrica. En el seu nou treball, el poeta bagenc afronta qüestions com el dolor de la guerra, la pèrdua i la deshumanització amb gairebé una vintena de poemes i una veu marcada pel compromís i la memòria.

L'idioma mortal de la guerra

“El llenguatge del dolor és un llenguatge universal", explica Solernou. "I les guerres comparteixen un idioma comú que parla sobre rostres trencats pel patiment, civils afamats, cases en runes, camins d'exili, ferides obertes i la mort de persones innocents”, afegeix.

El periodista santjoanenc apunta també que "en un món que s’enfosqueix, amb l’avanç de les ombres de l'extrema dreta que galopen com la nit, volia recordar que la guerra també es va viure a prop de casa, i que aquí la gent també va haver d’escapar de les atrocitats d'una guerra”.

Periodista, escriptor i poeta

Aleix Solernou, que va treballar a Regió7, és l'autor del llibre "La revolta del poble" (Edicions de l'Albí, 2020) i coautor de "L'Abans de Sant Joan de Vilatorrada" (Efadós, 2020). En el terreny de la poesia, a més del premi a la localitat osonenca de Centelles, Solernou ha aconseguit recentment la Flor Natural en els 1rs Jocs Florals del Poble de Puig-reig i l'accèssit al millor poema en el 23è Premi Literari Miquel Bosch i Jover, de Balenyà (Osona), i va ser finalista del 8è Premi Ribera d’Ebre de Poesia Recitada.

Fotografia de grup dels guayadors i els organitzadors

Fotografia de grup dels guayadors i els organitzadors / AJUNTAMENT DE REUS

Un certamen en homenatge a Gabriel Ferrater

El certamen de Reus on Solernou ha aconseguit un nou reconeixement literari, promociona cada any la creació literària en llengua catalana i homenatja la figura del poeta reusenc Gabriel Ferrater. En un acte conduït per la periodista Ester Pagès, a més del lliurament de guardons es va gaudir amb les actuacions del Cor Mestral, l'Escola Artis i Marc Vilajuana.

Júlia Garcia Angrill va guanyar el Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu amb l’obra "Les coses pel seu nom"; i el Premi Josep M. Gort i Sardà d'assaig breu va ser per Maria Domingo Hernández, amb "Calla, Jane, i deixa'm dormir". El jurat d'aquestes categories i la que va guanyar Solernou va estar format per Jordi Agràs, Carina Filella, David Fernàndez, Tecla Martorell, Rosa Pagès i Toni Orensanz.

Notícies relacionades i més

Premi de narrativa dotat amb 6.000 euros

Durant la cerimònia també es van lliurar altres distincions. El Premi de poesia Martí Queixalós va ser compartit per Maria Bonafont Giménez, amb "Entre fils de colors", i Glòria Biosca Díez, amb "El Peret de la dalla". El Premi de Narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig», en memòria de Gabriel Ferrater i dotat amb 6.000 euros, l'edició del llibre valorada en 4.000 euros i una peça única de ceràmica de l'artista Maria Pallejà, va correspondre a Isaac Cortés Domingo per "Esquerdes".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents