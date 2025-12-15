Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El manresà Jan Buxaderas s’estrena a la nova saga juvenil de Prime Video "Dímelo bajito"

L’actor interpreta Dani en el primer lliurament de l'adaptació de la trilogia 'Dímelo' de Mercedes Ron

El manresà Jan Buxaderas a l'estrena de 'Dímelo Bajito' a Madrid

El manresà Jan Buxaderas a l'estrena de 'Dímelo Bajito' a Madrid / Instagram

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

L’actor manresà Jan Buxaderas forma part del repartiment de Dímelo bajito, la recent incorporada pel·lícula juvenil de Prime Video que inaugura una saga basada en la trilogia 'Dímelo' de les novel·les supervendes de Mercedes Ron. En aquesta primera entrega, Buxaderas interpreta Dani, un jove carregat de ferides emocionals i contradiccions. “És un noi que pateix molt”, va assegurar l’actor a Raw Magazine durant l'estrena de la pel·lícula, celebrada el passat 10 de desembre a Madrid.

L'intèrpret bagenc descriu Dímelo bajito com una història on “el major secret és la intimitat de cadascun”, destacant el component emocional i fosc d’un relat que va més enllà del drama romàntic adolescent. Després de protagonitzar Todos los lados de la cama, l’actor consolida així la seva presència en produccions d’abast internacional entrant a formar part de l’univers audiovisual de Mercedes Ron, una de les autores més adaptades del moment.

La pel·lícula arriba després de l’èxit global de la trilogia Culpables i s’inscriu dins del projecte The House of Ron, una col·laboració entre Prime Video i l’escriptora que preveu fins a deu adaptacions de les seves novel·les. Dirigida per Denis Rovira i produïda per Vaca Films, Dímelo bajito segueix el complex triangle amorós entre Kamila (Alicia Falcó) i els germans Di Bianco, Thiago (Fernando Lindez) i Taylor (Diego Vidales), units per un passat traumàtic. Amb un to més proper al thriller psicològic, el film aprofundeix en la gelosia, els secrets i els desitjos ocults d’uns personatges que connecten directament amb la sensibilitat de la generació Z. El següent lliurament de la saga, Dímelo en secretoja es troba en fase de producció.

TEMES

