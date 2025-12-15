Manresa reconeixerà aquest dimarts la trajectòria de Joan Morros amb la Medalla al Mèrit Cultural
Promotor cultural i impulsor de les arts escèniques a la ciutat al llarg de cinquanta anys, ha estat una de les ànimes de la recuperació del teatre Kursaal
L’acte es farà al Saló de Sessions amb l’assistència de familiars i amics i de representants de la quarantena d'entitat que han donat suport a la concessió
Regio7
Manresa concedirà aquest dimarts la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural al promotor cultural Joan Morros Torné, un reconeixement a la ingent tasca com a promotor cultural, impulsor de les arts escèniques a la ciutat i una de les ànimes de la recuperació del teatre Kursaal. L’acte, que començarà a les 7 de la tarda al Saló de Sessions, comptarà amb l’assistència de familiars i amics del guardonat, i de representants institucionals i de les entitats que han donat suport a la concessió d’aquesta medalla.
L’acte s’iniciarà amb una salutació de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, que donarà pas a Rosa Clarena Tomasa, de l’Associació Cultural el Galliner, que parlarà en nom de la quarantena d'entitats i persones promotores de la concessió. L’activista cultural i filòleg Ramon Fontdevila Subirana serà l’encarregat de fer la glossa i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez, llegirà l’acord de concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural que, posteriorment, l’alcalde lliurarà a Joan Morros Torné. L’acte acabarà amb l’actuació del violoncel·lista Aniol Cirera Busqué.
La concessió de la medalla es podrà seguir en directe des del Saló de Sessions i la sala de Columnes de l’Ajuntament i també pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Manresa.
Joan Morros
Nascut a Manresa el 3 de febrer de 1954, és enginyer tècnic de Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia i Pedagogia. Ha estat professor de secundària durant 37 anys i catedràtic d’Animació Sociocultural a l’Institut Guillem Catà. El 2015 es va jubilar com a professor i col·labora com a voluntari en diferents projectes socioeducatius.
Més enllà de la seva trajectòria professional, Morros és un activista cultural que ha impulsat diferents entitats. De ben jove, el 1977 va col·laborar en la creació de l’entitat Rialles de Manresa, que es va dedicar a programa espectacles infantils. El 1981 va formar part del grup que va engegar l’Associació Cultural Tabola dedicada a organitzar i promoure tota mena d’activitats juvenils a la ciutat.
Més tard, el 1986, amb alguns dels col·laboradors de Tabola va crear l’Associació Cultural Bloc. També va ser un dels fundadors, l’any 1987, de la revista El Pou de la Gallina i, el 1995, juntament amb set persones més va crear l’Associació Cultural El Galliner, que entre altres objectius tenia el de la recuperació del teatre Kursaal, que es va aconseguir 11 anys després, gràcies a la implicació ciutadana i a la complicitat dels responsables de l'Ajuntament de Manresa. És el coordinador de l'entitat des de 1995.
L'any 2012 va participar en la creació del col·lectiu Una altra Educació és possible, que organitza periòdicament activitats per promoure el debat i la reflexió al voltant de l'educació. El 2013 va rebre el 31è Premi Bages de Cultura i el 2019 va ser pregoner de la Festa de la Llum de Manresa.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024