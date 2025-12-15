Rosalía llança el videoclip de la cançó 'La Perla', un dels temes inclosos al disc 'Lux'
L'audiovisual dirigit per Stillz evoca "mons protectors" i revela la "vulnerabilitat" de l'artista
ACN
Rosalía ha llançat el videoclip de la cançó 'La Perla', un dels temes de l'últim disc de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, 'Lux'. L'audiovisual ha estat dirigit per Stillz i es tracta d'un producte "immersiu" que evoca "mons protectors", i que revela tant la "vulnerabilitat" de l'artista com un esperit "lúdic i desafiant".
El videoclip se suma a les creacions vinculades al disc 'Lux', que ha recollit elogis i crítiques positives arreu del món. Després de llançar el disc, Rosalía anunciava la gira 'Lux Tour 2026', que començarà a Lió el 16 de març i que preveu recórrer Europa i el continent americà, tant al sud com al nord.
El disc 'Lux' compta amb col·laboracions d'artistes com 'Björk', Sílvia Pérez Cruz o l'Escolania de Montserrat.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024