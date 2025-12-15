Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Rosalía llança el videoclip de la cançó 'La Perla', un dels temes inclosos al disc 'Lux'

L'audiovisual dirigit per Stillz evoca "mons protectors" i revela la "vulnerabilitat" de l'artista

Així és el videoclip de 'La Perla' / Youtube

ACN

Barcelona

Rosalía ha llançat el videoclip de la cançó 'La Perla', un dels temes de l'últim disc de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, 'Lux'. L'audiovisual ha estat dirigit per Stillz i es tracta d'un producte "immersiu" que evoca "mons protectors", i que revela tant la "vulnerabilitat" de l'artista com un esperit "lúdic i desafiant".

El videoclip se suma a les creacions vinculades al disc 'Lux', que ha recollit elogis i crítiques positives arreu del món. Després de llançar el disc, Rosalía anunciava la gira 'Lux Tour 2026', que començarà a Lió el 16 de març i que preveu recórrer Europa i el continent americà, tant al sud com al nord.

El disc 'Lux' compta amb col·laboracions d'artistes com 'Björk', Sílvia Pérez Cruz o l'Escolania de Montserrat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents