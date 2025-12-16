L'Acadèmia de Hollywood preselecciona 'Sirât' en cinc categories dels premis Oscar
El film d'Oliver Laxe està inclòs en els apartats de millor pel·lícula internacional, so, fotografia, càsting i música
Pere Francesch (ACN)
L’Acadèmia de Hollywood ha preseleccionat la coproducció catalana ‘Sirât’, dirigida per Oliver Laxe, en la cursa pels Oscars en un total de cinc categories: la de millor pel·lícula internacional, so, fotografia, càsting i música. 'Sirât' segueix amb pas ferm en la seva carrera als Oscars avalada per diverses nominacions a premis internacionals. Una de les categories destacades als guardons de l'Acadèmia de Hollywood és la de millor film internacional, on 'Sirât' ha estat preseleccionada per representar Espanya en una llista amb 15 films amb títols tan destacats com 'Valor sentimental', de Joachim Trier, o 'Un simple accidente', de Jafar Panahi. El següent pas és el 22 de gener quan s'anunciaran els cinc nominats a la categoria.
'Sirât' arriba a la cursa als Oscars avalada també per diverses nominacions a premis internacionals com les dues nominacions als Globus d'Or i als Critics Choice Awards o les nou als Premis de Cinema Europeu. Aquest dimarts també s'ha anunciat que 'Sirât' té 12 nominacions als Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. És la segona més nominada darrera de 'Romería', de Carla Simón, que en té 13.
Als Oscars, el film ha estat preseleccionat en la categoria de millor pel·lícula internacional i ha estat inclosa en una 'shortlist', com s'anomena popularment, amb una quinzena de films. També s'ha preseleccionat 'Valor sentimental', de Joachim Trier; 'Un simple accidente', de Jafar Panahi; 'No other choice', de Park Chan-wook, o 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania.
Després de l'anunci d'aquest dimarts el següent pas és el 22 de gener quan s'anunciaran els nominats a la categoria de millor pel·lícula internacional.
La sorpresa ha arribat quan 'Sirât' ha estat preseleccionada en quatre categories més: so, en una llista de deu films; fotografia, en una llista de setze pel·lícules; càsting, en una llista de deu films, i música, en una llista d'una vintena de cintes. En algunes d'aquestes categories competirà al costat de llargmetratges com 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra', 'Weapons', ‘Avatar: Foc i cendra’ o 'Bugonia'.
El viatge d'un pare i un fill
'Sirât', protagonitzada per Sergi López i estrenada als cinemes el juny passat als cinemes catalans, narra el viatge sense límits d'un pare i el seu fill per trobar la filla en una festa rave a les muntanyes del Marroc.
La pel·lícula avança al ritme de l'atmosfera experimental del músic Kangding Ray que, amb el techno com a bandera, dibuixa una banda sonora de paisatges foscos. La música articula la història, en una pel·lícula d'aventures que acaba esdevenint un viatge interior.
'Sirât' significa 'camí' en àrab i té un fort component religiós en l'islam, tant físic com espiritual. D'una banda, és el camí interior que empeny una persona a "morir abans de morir". És, també, el pont que uneix l'infern amb el paradís. Precisament aquesta polisèmia es pot aplicar en totes les arestes de la nova pel·lícula d'Oliver Laxe, que empeny els seus protagonistes -que, a excepció de Sergi López, debuten en la interpretació- a reconciliar-se amb la mort sobrevivint.
