L'actor bagenc Jan Monter, nominat als Gaudí a la millor interpretació revelació per "Estrany riu"

El jove debutava en el cinema amb l'opera prima de Jaume Claret Muxart, que aspira a vuit premis en una gala que se celebrarà al Liceu el 8 de febrer

Romería, de Carla Simón, amb tretze nominacions, Sirât, d’Oliver Laxe, amb dotze i Sorda, d’Eva Libertad, amb deu, encapçalen el rànquing

Monter competirà amb el seu company de repartiment, Bernat Solé Palau, amb Elvira Lara, per Los Tortuga i Llúcia Garcia, per Romería.

Jan Monter a Castellbell i el Vilar

Jan Monter a Castellbell i el Vilar / Oscar Bayona

Susana Paz

Susana Paz

Manresa

L'actor bagenc Jan Monter Palau (Castellbell i el Vilar, 2008) ha estat nominat a la millor interpretació revelació dels Premis Gaudí pel seu paper de Dídac a Estrany riu, el debut en el llargmetratge de Jaume Claret Muxart. Monter competirà amb el seu company de repartiment, Bernat Solé Palau i amb Elvira Lara, per Los Tortuga i Llúcia Garcia, per Romería. El film també aspira al guardó de millor pel·lícula i Premi Especial del Públic, i Claret Muxart al de millor director novell. L'Acadèmia del Cinema Català ha fet públic avui l'anunci de nominacions d'uns guardons que celebraran la gala de lliurament el diumenge 8 de febrer, al Gran Teatre del Liceu, que s'estrena com a escenari dels Gaudí. Abans, la presidenta de l'acadèmia, Judith Colell, destacava que "la collita d'enguany és extraordinària, amb títols que han recollit reconeixements en els festivals més prestigiosos del món i títols que han conquerit el públic". L'estat de salut del cinema en versió original catalana és "fantàstic".

Jaume Claret Muxart amb Jan Monter en un moment del rodatge

Jaume Claret Muxart amb Jan Monter en un moment del rodatge / Arxiu particular

Romería, de Carla Simón, amb tretze nominacions, seguida de Sirât, d’Oliver Laxe, amb dotze, i Sorda, d’Eva Libertad, que n’assoleix deu, encapçalen el rànquing en la segona volta de votacions, oberta des d’avui fins al 26 de gener per als vint-i-nou títols finalistes (vint-i-cinc produccions catalanes i quatre europees). Amb vuit nominacions, Frontera, de Judith Colell i Estrany riu, de Claret Muxart; i amb sis, La furia, debut de Gemma Blasco. Tardes de soledad, d’Albert Serra, amb sis nominacions, esdevé el documental més nominat en la història dels guardons de l’Acadèmia. En el balanç de gènere de les finalistes, hi ha un 52% de presència femenina en les categories nominatives.

Millor pel·lícula

En la categoria de Millor pel·lícula competeixen per primer cop cinc títols: dues obres de cineastes veterans (Frontera i Wolfgang, ambdues protagonitzades pel manresà Miki Esparbé) i tres òperes primes (Estrany riu, Esmorza amb mi i Molt lluny). Després de ser doblement premiada a la seva estrena a la secció Orizzonti de la Mostra de Venècia, Estrany riu acumula ara vuit nominacions als Gaudí, incloent-hi Direcció novella (Claret Muxart), Fotografia (Pablo Paloma), Actriu secundària (Nausicaa Bonnín), Interpretació revelació (Bernat Solé Palau i Jan Monter Palau), Direcció de producció (Andrés Mellinas) i Música original (Nika Son).

En la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana, quatre títols: Los Tortuga, de Belén Funes; Romería, de Carla Simón; Sirât, d’Oliver Laxe, i Sorda, d’Eva Libertad.

Jan Monter

El bagenc va ser escollit entre més de 800 joves per interpretar el protagonista d’Estrany riu, el Dídac, un film que se centra en el viatge iniciàtic d’un adolescent durant unes vacances familiars i que es va estrenar a Venècia amb l'aplaudiment de la crítica. El director ho va tenir clar quan va escollir el bagenc: "un correu del Jaume que em deia que reconeixia el Dídac en mi, que volia que fes el paper", explicava Monter a aquest diari abans de viatjar a Venècia. No va ser l’únic actor de la Catalunya central que Claret Muxart va triar per al seu debut: també, el solsoní Roc Colell, de 10 anys, i germà petit en la ficció de l’actor bagenc.

Francesco Wenz i Jan Monter (dreta) amb el solsoní Roc Colell, al Lido

Francesco Wenz i Jan Monter (dreta) amb el solsoní Roc Colell, al Lido / Michele Agostinis

Marc Buxaderas

Pel que fa als curts nominats, els XVIII Premis Gaudí mostren la força creativa i la diversitat del cinema català emergent. A Campolivar, Alicia Moncholí Lueje entrellaça realitat i ficció en un viatge de retorn a la seva infantesa; De sucre, de Clàudia Cedó, que interpreta el manresà Marc Buxaderas, narra la història d’una dona de trenta anys amb discapacitat intel·lectual que lluita pel dret a decidir sobre la seva maternitat; i La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart, atorga una segona nominació al director, que utilitza cel·luloide de 16 mm per recrear la intimitat d’una habitació on mare i fill es connecten amb el món a través d’un programa de melodies compartides.

Premi especial del públic

Els títols que opten al Premi especial del públic a millor pel·lícula són Estrany riu, Frontera, Sirât, Molt lluny, Los tortuga, Wolfgang, Romería, Esmorza amb mi, L’Olívia i el terratrèmol invisible, Sorda, El tresor de Barracuda, Hanna i els nadals oblidats, Constel·lació Portabella, La llum de l’Aisha, La marsellesa de los borrachos, Mares i Tardes de soledad.

Nominacions XVIII Premis Gaudí

Millor pel·lícula

Esmorza amb mi, d'Iván Morales

Estrany riu, de Jaume Claret Muxart

Frontera, de Judith Colell

Molt lluny, de Gerard Oms

Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera

Millor pel·lícula en llengua no catalana

Los Tortuga, de Belén Funes

Romería, de Carla Simón

Sirat, d'Oliver Laxe

Sorda, d'Eva Libertad

Millor pel·lícula d'animació

El tresor de Barracuda, d'Adrià García

Hanna i els nadals oblidats, d'Elena Ruiz

L'Olívia i el terratrèmol invisible, d'Irene Iborra Rizo

La llum de l'Aisha, de Shadi Adib

Millor pel·lícula documental

Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian

La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto

Mares, d'Ariadna Seuba

Tardes de soledad, d'Albert Serra

Millor direcció

Albert Serra, per Tardes de soledad

Carla Simón, per Romería

Eva Libertad, per Sorda

Oliver Laxe, per Sirat

Millor direcció novella

Gemma Blasco, per La furia

Gerard Oms, per Molt lluny

Iván Morales López, per Esmorza amb mi

Jaume Claret Muxart, per Estrany riu

Millor guió original

Belén Funes i Marçal Cebrian, per Los tortuga

Cesc Gay i Eduard Solà, per Mi amiga Eva

Gemma Blasco i Eva Pauné, per La furia

Gerard Oms, per Molt lluny

Millor guió adaptat

Carla Simón, per Romería

Celia Rico, per La buena letra

Eva Libertad, per Sorda

Iván Morales i Almudena Monzó, per Esmorza amb mi

Millor protagonista femenina

Ángela Cervantes, per La furia

Maria Rodríguez Soto, per Frontera

Miriam Garlo, per Sorda

Nora Navas, per Mi amiga Eva

Millor protagonista masculí

Álvaro Cervantes, per Esmorza amb mi

Manolo Solo, per Una quinta portuguesa

Mario Casas, per Molt lluny

Sergi López, per Sirat

Millor actriu secundària

Bruna Cusí, per Frontera

Carla Linares, per La furia

Elena Irureta, per Sorda

Nausicaa Bonnín, per Estrany riu

Millor actor secundari

Àlex Monner, per La furia

Álvaro Cervantes, per Sorda

Asier Etxeandía, per Frontera

Ivan Massagué, per Esmorza amb mi

Millor interpretació revelació

Bernat Solé Palau, per Estrany riu

Elvira Lara, per Los Tortuga

Jan Monter Palau, per Estrany riu

Llúcia Garcia, per Romería

Millor direcció de producció

Andrés Mellinas, per Estrany riu

Elisa Sirvent Aguirre, per Romería

Goretti Pagès, per Sorda

Oriol Maymó, per Sirat

Millor música original

Clara Peya, per Wolfgang

Ernest Pipó, per Romería

Kangding Ray, per Sirat

Nika Son, per Estrany riu

Millor fotografia

Artur Tort, per Tardes de soledad

Pablo Paloma, per Estrany riu

Hélène Louvart, per Romería

Mauro Herce, per Sirat

Millor muntatge

Albert Serra i Artur Tort, per Tardes de soledad

Cristóbal Fernández, per Sirat

Neus Ballús, per Molt lluny

Sergio Jiménez i Ana Pfaff, per Romería

Millor direcció d'art

Anna Auquer, per Sorda

Laia Ateca, per Sirat

Marta Bazaco (AEDAA), per Frontera

Mónica Bernuy, per Romería

Millor vestuari

Anna Aguilà, per Romería

Désirée Guirao i Angélica Muñoz, per Sorda

Mercè Paloma, per Frontera

Nadia Acimi, per Sirat

Millor maquillatge i perruqueria

Barbara Boucke, per Frontera

Danae Gatell i Ale Salvat, per La furia

Paty López i Paco Rodríguez H., per Romería

Zaira Eva Adén, per Sirat

Millors efectes visuals

Anna AragonèsBernat AragonèsAlice Rathert i Christian Pundschus, per Romería

Pep ClaretLluís Rivera i Benjamin Ageorges, per Sirat

Xavi Molas i Oliwa Trybel, per Frontera

Xavier Pérez i Arnaud Chelet, per Tardes de soledad

Millor so

Amanda VillaviejaLaia Casanovas i Yasmina Praderas, per Sirat

Eva Valiño i Alejandro Castillo, per Romería

Jordi Ribas i Bruno Tarrière, per Tardes de soledad

Urko GaraiEnrique G. Bermejo i Alejandro Castillo, per Sorda

Millor curtmetratge

Campolivar, d'Alicia Moncholí Lueje

De sucre, de Clàudia Cedó

La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart

Nens, d'Anna Martí Domingo

Millor pel·lícula europea

Conclave, d'Edward Berger (Regne Unit)

Flow, un mundo que salvar, de Gints Zilbalodis (Letònia)

La llavor de la figuera sagrada, de Mohammad Rasoulof (Alemanya)

The Brutalist, de Brady Corbet (Regne Unit)

