L'actor bagenc Jan Monter, nominat als Gaudí a la millor interpretació revelació per "Estrany riu"
El jove debutava en el cinema amb l'opera prima de Jaume Claret Muxart, que aspira a vuit premis en una gala que se celebrarà al Liceu el 8 de febrer
Romería, de Carla Simón, amb tretze nominacions, Sirât, d’Oliver Laxe, amb dotze i Sorda, d’Eva Libertad, amb deu, encapçalen el rànquing
Monter competirà amb el seu company de repartiment, Bernat Solé Palau, amb Elvira Lara, per Los Tortuga i Llúcia Garcia, per Romería.
L'actor bagenc Jan Monter Palau (Castellbell i el Vilar, 2008) ha estat nominat a la millor interpretació revelació dels Premis Gaudí pel seu paper de Dídac a Estrany riu, el debut en el llargmetratge de Jaume Claret Muxart. Monter competirà amb el seu company de repartiment, Bernat Solé Palau i amb Elvira Lara, per Los Tortuga i Llúcia Garcia, per Romería. El film també aspira al guardó de millor pel·lícula i Premi Especial del Públic, i Claret Muxart al de millor director novell. L'Acadèmia del Cinema Català ha fet públic avui l'anunci de nominacions d'uns guardons que celebraran la gala de lliurament el diumenge 8 de febrer, al Gran Teatre del Liceu, que s'estrena com a escenari dels Gaudí. Abans, la presidenta de l'acadèmia, Judith Colell, destacava que "la collita d'enguany és extraordinària, amb títols que han recollit reconeixements en els festivals més prestigiosos del món i títols que han conquerit el públic". L'estat de salut del cinema en versió original catalana és "fantàstic".
Romería, de Carla Simón, amb tretze nominacions, seguida de Sirât, d’Oliver Laxe, amb dotze, i Sorda, d’Eva Libertad, que n’assoleix deu, encapçalen el rànquing en la segona volta de votacions, oberta des d’avui fins al 26 de gener per als vint-i-nou títols finalistes (vint-i-cinc produccions catalanes i quatre europees). Amb vuit nominacions, Frontera, de Judith Colell i Estrany riu, de Claret Muxart; i amb sis, La furia, debut de Gemma Blasco. Tardes de soledad, d’Albert Serra, amb sis nominacions, esdevé el documental més nominat en la història dels guardons de l’Acadèmia. En el balanç de gènere de les finalistes, hi ha un 52% de presència femenina en les categories nominatives.
Millor pel·lícula
En la categoria de Millor pel·lícula competeixen per primer cop cinc títols: dues obres de cineastes veterans (Frontera i Wolfgang, ambdues protagonitzades pel manresà Miki Esparbé) i tres òperes primes (Estrany riu, Esmorza amb mi i Molt lluny). Després de ser doblement premiada a la seva estrena a la secció Orizzonti de la Mostra de Venècia, Estrany riu acumula ara vuit nominacions als Gaudí, incloent-hi Direcció novella (Claret Muxart), Fotografia (Pablo Paloma), Actriu secundària (Nausicaa Bonnín), Interpretació revelació (Bernat Solé Palau i Jan Monter Palau), Direcció de producció (Andrés Mellinas) i Música original (Nika Son).
En la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana, quatre títols: Los Tortuga, de Belén Funes; Romería, de Carla Simón; Sirât, d’Oliver Laxe, i Sorda, d’Eva Libertad.
Jan Monter
El bagenc va ser escollit entre més de 800 joves per interpretar el protagonista d’Estrany riu, el Dídac, un film que se centra en el viatge iniciàtic d’un adolescent durant unes vacances familiars i que es va estrenar a Venècia amb l'aplaudiment de la crítica. El director ho va tenir clar quan va escollir el bagenc: "un correu del Jaume que em deia que reconeixia el Dídac en mi, que volia que fes el paper", explicava Monter a aquest diari abans de viatjar a Venècia. No va ser l’únic actor de la Catalunya central que Claret Muxart va triar per al seu debut: també, el solsoní Roc Colell, de 10 anys, i germà petit en la ficció de l’actor bagenc.
Marc Buxaderas
Pel que fa als curts nominats, els XVIII Premis Gaudí mostren la força creativa i la diversitat del cinema català emergent. A Campolivar, Alicia Moncholí Lueje entrellaça realitat i ficció en un viatge de retorn a la seva infantesa; De sucre, de Clàudia Cedó, que interpreta el manresà Marc Buxaderas, narra la història d’una dona de trenta anys amb discapacitat intel·lectual que lluita pel dret a decidir sobre la seva maternitat; i La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart, atorga una segona nominació al director, que utilitza cel·luloide de 16 mm per recrear la intimitat d’una habitació on mare i fill es connecten amb el món a través d’un programa de melodies compartides.
Premi especial del públic
Els títols que opten al Premi especial del públic a millor pel·lícula són Estrany riu, Frontera, Sirât, Molt lluny, Los tortuga, Wolfgang, Romería, Esmorza amb mi, L’Olívia i el terratrèmol invisible, Sorda, El tresor de Barracuda, Hanna i els nadals oblidats, Constel·lació Portabella, La llum de l’Aisha, La marsellesa de los borrachos, Mares i Tardes de soledad.
Nominacions XVIII Premis Gaudí
Millor pel·lícula
Esmorza amb mi, d'Iván Morales
Estrany riu, de Jaume Claret Muxart
Frontera, de Judith Colell
Molt lluny, de Gerard Oms
Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera
Millor pel·lícula en llengua no catalana
Los Tortuga, de Belén Funes
Romería, de Carla Simón
Sirat, d'Oliver Laxe
Sorda, d'Eva Libertad
Millor pel·lícula d'animació
El tresor de Barracuda, d'Adrià García
Hanna i els nadals oblidats, d'Elena Ruiz
L'Olívia i el terratrèmol invisible, d'Irene Iborra Rizo
La llum de l'Aisha, de Shadi Adib
Millor pel·lícula documental
Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian
La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto
Mares, d'Ariadna Seuba
Tardes de soledad, d'Albert Serra
Millor direcció
Albert Serra, per Tardes de soledad
Carla Simón, per Romería
Eva Libertad, per Sorda
Oliver Laxe, per Sirat
Millor direcció novella
Gemma Blasco, per La furia
Gerard Oms, per Molt lluny
Iván Morales López, per Esmorza amb mi
Jaume Claret Muxart, per Estrany riu
Millor guió original
Belén Funes i Marçal Cebrian, per Los tortuga
Cesc Gay i Eduard Solà, per Mi amiga Eva
Gemma Blasco i Eva Pauné, per La furia
Gerard Oms, per Molt lluny
Millor guió adaptat
Carla Simón, per Romería
Celia Rico, per La buena letra
Eva Libertad, per Sorda
Iván Morales i Almudena Monzó, per Esmorza amb mi
Millor protagonista femenina
Ángela Cervantes, per La furia
Maria Rodríguez Soto, per Frontera
Miriam Garlo, per Sorda
Nora Navas, per Mi amiga Eva
Millor protagonista masculí
Álvaro Cervantes, per Esmorza amb mi
Manolo Solo, per Una quinta portuguesa
Mario Casas, per Molt lluny
Sergi López, per Sirat
Millor actriu secundària
Bruna Cusí, per Frontera
Carla Linares, per La furia
Elena Irureta, per Sorda
Nausicaa Bonnín, per Estrany riu
Millor actor secundari
Àlex Monner, per La furia
Álvaro Cervantes, per Sorda
Asier Etxeandía, per Frontera
Ivan Massagué, per Esmorza amb mi
Millor interpretació revelació
Bernat Solé Palau, per Estrany riu
Elvira Lara, per Los Tortuga
Jan Monter Palau, per Estrany riu
Llúcia Garcia, per Romería
Millor direcció de producció
Andrés Mellinas, per Estrany riu
Elisa Sirvent Aguirre, per Romería
Goretti Pagès, per Sorda
Oriol Maymó, per Sirat
Millor música original
Clara Peya, per Wolfgang
Ernest Pipó, per Romería
Kangding Ray, per Sirat
Nika Son, per Estrany riu
Millor fotografia
Artur Tort, per Tardes de soledad
Pablo Paloma, per Estrany riu
Hélène Louvart, per Romería
Mauro Herce, per Sirat
Millor muntatge
Albert Serra i Artur Tort, per Tardes de soledad
Cristóbal Fernández, per Sirat
Neus Ballús, per Molt lluny
Sergio Jiménez i Ana Pfaff, per Romería
Millor direcció d'art
Anna Auquer, per Sorda
Laia Ateca, per Sirat
Marta Bazaco (AEDAA), per Frontera
Mónica Bernuy, per Romería
Millor vestuari
Anna Aguilà, per Romería
Désirée Guirao i Angélica Muñoz, per Sorda
Mercè Paloma, per Frontera
Nadia Acimi, per Sirat
Millor maquillatge i perruqueria
Barbara Boucke, per Frontera
Danae Gatell i Ale Salvat, per La furia
Paty López i Paco Rodríguez H., per Romería
Zaira Eva Adén, per Sirat
Millors efectes visuals
Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Rathert i Christian Pundschus, per Romería
Pep Claret, Lluís Rivera i Benjamin Ageorges, per Sirat
Xavi Molas i Oliwa Trybel, per Frontera
Xavier Pérez i Arnaud Chelet, per Tardes de soledad
Millor so
Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, per Sirat
Eva Valiño i Alejandro Castillo, per Romería
Jordi Ribas i Bruno Tarrière, per Tardes de soledad
Urko Garai, Enrique G. Bermejo i Alejandro Castillo, per Sorda
Millor curtmetratge
Campolivar, d'Alicia Moncholí Lueje
De sucre, de Clàudia Cedó
La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart
Nens, d'Anna Martí Domingo
Millor pel·lícula europea
Conclave, d'Edward Berger (Regne Unit)
Flow, un mundo que salvar, de Gints Zilbalodis (Letònia)
La llavor de la figuera sagrada, de Mohammad Rasoulof (Alemanya)
The Brutalist, de Brady Corbet (Regne Unit)
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca