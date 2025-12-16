Mor el promotor musical Jordi Roch, fundador de la Schubertíada
El metge barceloní, ànima del festival de Vilabertran (Alt Empordà), expresident de les Joventuts Musicals d’Espanya i Creu de Sant Jordi, va morir als 94 anys
Marta Cervera
Nascut a Barcelona el 1931, el doctor Jordi Roch va compaginar la Medicina amb la seva passió per la música. Va ser president de les Joventuts Musicals de Barcelona (1957-1963), de les Joventuts Musicals d’Espanya (1963-2016) i va presidir la Federació Internacional de Joventuts Musicals (1983-1992). Va impulsar el Festival Internacional de Música de Barcelona, la Fundació Pau Casals, l’Associació Catalana de Compositors, el Festival Internacional de Música de Cadaqués i la Schubertíada de Vilabertran.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar a X que la música catalana, espanyola i universal li deuen molt a Roch, que entre les seves distincions té la Creu de Sant Jordi: "La seva contribució a la música i l’impuls que ha donat als joves talents sempre seran un gran llegat". Entre els artistes que va donar a conèixer hi figura l’aclamat Quartet Casals. "Ha sigut tot un referent, algú irrepetible. Va ser el descobridor del grup. [...] Va ser el primer que va apostar per nosaltres. Érem molt joves! Aquell repte va suposar un abans i un després", va recordar Arnau Tomàs, violoncel·lista del grup. Per la seva banda, Víctor García de Gomar, director artístic del Liceu, va assenyalar: "La seva generositat i bondat són un model a seguir. Va apadrinar, va protegir i va acompanyar molts músics joves. Hem d’atresorar la seva actitud com a exemple per imitar".
