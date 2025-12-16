Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor el promotor musical Jordi Roch, fundador de la Schubertíada

El metge barceloní, ànima del festival de Vilabertran (Alt Empordà), expresident de les Joventuts Musicals d’Espanya i Creu de Sant Jordi, va morir als 94 anys

Jordi Roch, fundador de la Schubertíada

Jordi Roch, fundador de la Schubertíada / David Borrat/Schubertíada

Marta Cervera

Barcelona

Nascut a Barcelona el 1931, el doctor Jordi Roch va compaginar la Medicina amb la seva passió per la música. Va ser president de les Joventuts Musicals de Barcelona (1957-1963), de les Joventuts Musicals d’Espanya (1963-2016) i va presidir la Federació Internacional de Joventuts Musicals (1983-1992). Va impulsar el Festival Internacional de Música de Barcelona, la Fundació Pau Casals, l’Associació Catalana de Compositors, el Festival Internacional de Música de Cadaqués i la Schubertíada de Vilabertran.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar a X que la música catalana, espanyola i universal li deuen molt a Roch, que entre les seves distincions té la Creu de Sant Jordi: "La seva contribució a la música i l’impuls que ha donat als joves talents sempre seran un gran llegat". Entre els artistes que va donar a conèixer hi figura l’aclamat Quartet Casals. "Ha sigut tot un referent, algú irrepetible. Va ser el descobridor del grup. [...] Va ser el primer que va apostar per nosaltres. Érem molt joves! Aquell repte va suposar un abans i un després", va recordar Arnau Tomàs, violoncel·lista del grup. Per la seva banda, Víctor García de Gomar, director artístic del Liceu, va assenyalar: "La seva generositat i bondat són un model a seguir. Va apadrinar, va protegir i va acompanyar molts músics joves. Hem d’atresorar la seva actitud com a exemple per imitar".

