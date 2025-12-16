La Stroika de Manresa i la Fundació Cerdanya Cinema reben ajuts a la creativitat digital
El Departament de Cultura de la Generalitat destina 4,5 milions al sector, un 20% més que el 2024
ACN
El Departament de Cultura, a través de la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital, ha atorgat 4.575.000 d'euros en ajudes a projectes de creativitat digital aquest 2025, un 20% més que l'any passat. En el marc de la seva aposta per l'impuls dels videojocs i dels projectes culturals que fusionen l'art i la tecnologia, enguany ha subvencionat el sector de la creativitat digital a través de 4 línies d'ajuts que han beneficiat a un total de 187 projectes impulsats arreu del territori català. El nombre d'iniciatives de cultura digital presentades al conjunt de les línies ha crescut als últims anys, fins a situar-se aquest 2025 per sobre dels 300 projectes, fet que evidencia el desenvolupament i la consolidació d'aquest sector.
Organització d'esdeveniments
Pel que fa a la línia d'ajuts destinada a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya, durant el 2025 el Departament de Cultura ha donat suport a 59 projectes, amb una dotació d'1.500.000 euros, un 25% més que l'any anterior. L'objectiu d'aquestes subvencions és impulsar l'organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments -tan presencials com en línia- que promoguin la innovació cultural i creativa, alhora que afavoreixin la difusió i la projecció de projectes de contingut cultural digital arreu del territori. Alguns dels esdeveniments subvencionats han estat el MIRA Digital Arts Festival, el certamen tecno-eco-feminista ECOSS; l'Espectre 2025; el BotCamp del festival Eufònic la 9a Conferència Internacional de Live Coding; el programa de recerca i creació Les Antípodes – Numèric 2025; la trobada professional Digital Meld; o el festival dedicat a l'art generatiu Responsive Dreams.
Creativitat digital
En el marc de la línia d'ajuts destinada als programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital, enguany Cultura ha destinat un total de 450.000 euros -un 28,6% més respecte al 2024- per donar suport a l'organització, la gestió i el desenvolupament de 13 programes d'incubació: 4 orientats a l'art digital i 9 al sector dels videojocs. Aquests programes inclouen accions d'assessorament, acompanyament o formació i millora. Alguns dels organismes, empreses i entitats que han rebut suport són: Level up, Fundació Politècnica de Catalunya, o l'Ajuntament de Lleida per a incubadores de videojocs; i Fundació Cerdanya Cinema, New Art Foundation i l'Associació Encontrarte per a incubadores d'art digital.
Articulació de cultura digital
Quant a la línia d'ajuts per a entitats articuladores de cultura digital, el Departament de Cultura ha destinat 250.000 euros per donar suport a 9 projectes. Aquestes subvencions s'adrecen a entitats sense ànim de lucre que, de manera continuada al llarg de l'any, desenvolupen iniciatives orientades a reforçar els sectors i professionals de la cultura digital. Entre les entitats i projectes subvencionats destaquen, The Generative Art Museum, HacTE, DeviCAT i Telenoika.
Cultura també ha destinat 2.375.000 d'euros, la línia de suport a projectes culturals que incorporen tecnologies immersives, tant en la creació de continguts com en el disseny d'espais culturals immersius, xifra que suposa un augment del 18,75% més respecte a l'any passat, tant en la creació de continguts (88 projectes subvencionats) com en el disseny d'espais culturals immersius (18 projectes, que han rebut suport). En total, s'han subvencionat 106 projectes, entre els quals trobem: Lapsus Mirum de la Sala Stroika de Manresa; l'Origin Room de la Casa Batlló; el Grid del MIRA; el projecte, al Museu Egipci, El viatge d'Iny de la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos; i Victoria XR de La Fura.
El Departament de Cultura obre avui, i fins al 12 de febrer de 2026, la convocatòria anticipada de 3 línies d'ajuts destinades a impulsar projectes de creativitat digital que es desenvoluparan al llarg del pròxim any.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca