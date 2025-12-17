Amb només 19 anys, i sent la benjamina de l’edició del 2025, la sevillana s’ha convertit en la guanyadora del concurs imposant-se a la final a Olivia, Tinho, Guille Toledano i Claudia Arenas. | Cristina Lora
Cristina Lora: "Ser fan d’OT m’ha ajudat a disfrutar-ho de manera més relaxada"
La guanyadora d'Operación Triunfo 2025 opina sobre la "maledicció del guanyador" i explica que farà amb els diners del premi
Marisa de Dios
Cristina, després d’haver sigut favorita tres vegades i que els teus companys tinguessin clar que guanyaries, tu també ho tenies tan clar?
Òbviament no, en absolut. Per mi la guanyadora era l’Olivia, ja des de la gala 10 o 11. Em sembla que ha fet un concurs molt complet i que ha tingut una evolució molt maca. També com a persona és una meravella i com a artista més. Vaja, que no m’ho esperava.
Quina actuació t’emportes com a gran record?
El punto de partida. Sento que vaig fer una cosa molt personal. Jo no sé ni he vist si li ha agradat a la gent o no, però jo em vaig quedar molt contenta i satisfeta amb el que vaig fer.
Com valores el teu pas per l’Acadèmia?
Com a artista soc una altra persona diferent perquè mai havia rebut formació en cant i també amb la Mamen, en la tècnica vocal, sento que n’he après bastant. Així que m’emporto, sobretot, molta formació. I personalment, conèixer 15 persones meravelloses i m’emporto gent per a tota la vida i una experiència maquíssima.
I com a fan d’OT, que hem vist fotos teves amb Miriam Rodríguez i Ana Guerra quan eres una nena, com és ara guanyar?
És molt boig! Ara no estic processant res, estic dissociada. Quan arribi a casa meva ja ho assimilaré i ho veuré tot de manera pausada amb la meva família. Per mi és molt fort ja només haver-hi entrat, així que això de guanyar ni t’explico.
Creus que ser fan del programa t’ha ajudat a gestionar-ho millor?
Moltíssim. No sé si millor que d’altres, però sento que he intentat relativitzar-ho tot molt, el bo i el dolent, tota l’estona. I m’ha ajudat a portar-ho tot molt més calmadament i pensar que és un reality, que només és un programa de televisió, que les valoracions no són tan importants… Crec que m’ha ajudat a viure-ho més tranquil·lament i disfrutar-ho de manera més relaxada.
Tens present la maledicció del guanyador d’OT? Perquè al segon classificat li sol anar millor que al primer…
Amb l’Amaia ja es va trencar això i la maledicció ja no funciona!
Et veuries participant en altres programes musicals?
M’encantaria. La tele m’agrada molt. He anat a molts programes des que soc petita, em sembla un món molt divertit i a més estava estudiant comunicació audiovisual. Jo volia treballar a la tele, així que m’encantaria. Tu cara me suena em fliparia.
I et veus en altres papers a la televisió, com a presentadora, per exemple?
Jo estic oberta a tot.
Cap on vols dirigir la teva carrera, quin tipus d’artista t’agradaria ser?
Doncs la veritat és que no ho tinc gaire clar. Òbviament m’encantaria aprofitar aquesta oportunitat tan gran, però m’encantaria seguir amb la interpretació, que és amb el que vaig començar i és el que més m’agrada fer. M’encantaria formar-me en ball, fer cine, tele… No sé exactament el que vull fer, però sí que serà una cosa artística.
El guanyador d’OT s’emporta també 100.000 euros. Ja has pensat en què et donaràs un caprici?
No sé si un caprici. Jo vull fer molta música, i la música és molt cara. Així que vull fer un projecte de qualitat i invertir els diners a fer art.
