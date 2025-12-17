Jo Jet i Maria Ribot també s'acomiadaran a Manresa
El trio ha anunciat un concert el dia 10 de gener a Els Carlins que se suma als dos ja programats el dia 15 a la sala Jamboree
Com ha explicat el grup, "no sabem si parem per sempre, però parem: la fatiga i la inèrcia governaven les nostres decisions"
També a Manresa. Després d'anunciar fa una setmana el seu adeu amb un últim senzill i dos concerts a Barcelona, Jo Jet i Maria Ribot (JJMR), el duet musical reconvertit en trio amb la incorporació de Marina Lluch, s'acomiadarà a casa seva. Els manresans oferiran un concert el 10 de gener a l'escenari d'Els Carlins. Les entrades (15 euros) ja estan a la venda a la web de l'entitat (entrades.elscarlins.cat).
Un dia abans, els manresans publicaran el senzill Rossinyol, "un himne feminista", expliquen, que preparen de molt temps abans de prendre la decisió de tancar una etapa que ha durat més d'una dècada: "És el nostre darrer llegat i esperem que voli amb vosaltres". Els concerts de comiat tindran com a fil conductor el seu últim treball, Ribera (Microscopi), que van estrenar el setembre de l'any passat al Mercat de Música Viva de Vic i que van portar a l'escenari de Kursaal el gener d'aquest any.
Com explica la banda, amb Ribera "hem assaborit una maduresa i èxits que han consolidat el què durant anys hem buscat de la música". Però, alhora, confessen, "també ens hem adonat que la fatiga i la inèrcia governaven les nostres decisions. I sentim que inèrcia i fatiga són companyes que no volem quan es tracta d'estimar. I estimar és el que hem volgut sempre en compartir-nos a través de les cançons". Per tant, com subratlla el grup, "no sabem si parem per sempre, però parem".
Després del concert del dia 10 de gener a Manresa, Jo Jet i Maria Ribot oferiran dos concerts el dia 15 del mateix mes a la sala Jamboree. Seran, remarquen, "les tres últimes ocasions de veure'ns i compartir la nostra música. Fins a nou avís, potser per sempre. En qualsevol cas, voldríem trobar-nos-hi totes i celebrar el que hem viscut".
Jo Jet i Maria Ribot van començar la seva trajectòria el 2012 a Manresa i han signat cinc discos: Viatges i flors (2014), Lliure o descansar (2016), Sant Llorenç (2020), Febrer // Agost (2022) i Ribera (2024). El 2022 es va afegir al duet la cantant i guitarrista Marina Lluch. Precisament, amb Ribera, Jo jet explicava que tornaven "a aquesta idea de cançó molt primigènia que ja hi havia a Viatges i flors [el seu primer treball] però recollint, a la vegada, el so i la transformació" viscuda al llarg de la seva trajectòria.
El grup que va retornar els directes el Kursaal després de la pandèmia
Encara duet, Jo Jet i Maria Ribot acompanyats del bateria Josep Cordobés van passar a la història del teatre Kursaal com els primers en actuar després del tancament per la pandèmia i d'un confinament de quasi quatre mesos. Havien de presentar el seu tercer disc Sant Llorenç el 4 d'abril del 2020 i ho van fer el 2 de juliol del mateix any en un teatre ple de mascaretes, gel hidroalcohòlic i distància: cinquanta per cent de la capacitat a la Sala Gran.
