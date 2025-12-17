Vespreig, escollida paraula de l'any en català per davant d'IA i neurodivergent
Entre els mots que aspiraven al reconeixement també hi havia queer, gazià, influenciador i dejuni intermitent
EFE
El terme vespreig ha estat escollit 'paraula de l'any' 2025 en llengua catalana, en la dotzena edició d'aquesta campanya, organitzada per iniciativa de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
Més de 15.500 persones han votat alguna de les 10 paraules candidates a neologisme de l'any 2025, de les quals IA ha quedat en segon lloc i neurodivergent, en tercer.
El neologisme guanyador, que defineix l'activitat social que consisteix a sortir amb amics o companys, generalment a la tarda, per bars, terrasses o d'altres espais d'oci, per compartir tapes, copes, música i conversa, ha rebut 3.955 vots, un 25,6 % dels emesos. La segona i tercera paraules més votades han estat IA, amb 3.490 vots, un 22,5 %, i neurodivergent, amb 1.831 vots, un 11,8 %.
La resta de paraules sotmeses a votació han estat salut mental, gazià/gaziana, matxa, queer, crisi climàtica, influenciador/influenciadora i dejuni intermitent.
Coneguts els resultats d'aquesta edició, la Secció Filològica de l'IEC es compromet a estudiar amb atenció especial el neologisme guanyador per mirar d'incorporar-lo al diccionari normatiu.
Una campanya per acostar la llengua catalana als parlants
Mitjançant aquesta campanya, que va començar fa 11 anys per iniciativa de l'Observatori de Neologia de la UPF i la Secció Filològica de l'IEC, es pretén promoure l'interès i la participació de la ciutadania en relació amb la llengua catalana i la seva evolució, i tenir en compte els seus punts de vista.
Les paraules guanyadores en les passades edicions van ser estelada (2014), dron (2015), vegà-ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019), coronavirus (2020), negacionisme (2021), birra (2022), viralitzar i tiet/tieta (2023) i dana (2024).
