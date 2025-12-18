Concert solidari
Oques Grasses, Morad, Lluís Llach i Bad Gyal encapçalen el gran concert per Palestina del Palau Sant Jordi
L’actuació, impulsada per la campanya ACT x PALESTINE, comptarà també amb la cantant francesa Zaho de Sagazan, la banda tuàreg Tinariwen i les artistes palestines Zeyne i Lina Makou
La música britànica es llança a la defensa de Palestina des dels escenaris
David Morán
En clara sintonia amb les iniciatives capitanejades per Brian Eno, Billy Bragg i Paul Weller a Anglaterra i amb actuacions a París i Los Angeles, la campanya ACT x PALESTINE mou fitxa a Catalunya i prepara per al 29 de gener un gran concert en solidaritat amb el poble palestí al Palau Sant Jordi de Barcelona. Una cita s’espera que multitudinària que reunirà en el recinte de Montjuïc Morad, Fermín Muguruza, Oques Grassses, Bad Gyal, Mushkaa,Lluís Llach, Amaia, Guillem Gisbert i La Zowi, entre molts altres. Un cartell eclèctic i intergeneracional amb què els organitzadors busquen connectar amb un públic com més ampli millor.
«Davant les polítiques d’‘apartheid’, l’ús de la violència sostinguda i els sistemes de control i destrucció cultural impulsats per l’Estat d’Israel, la defensa, el recolzament i l’impuls de la cultura es converteixen en una eina essencial de resistència», defensen des d’ACT x PALESTINE, campanya internacional impulsada per les principals organitzacions palestines de drets humans, culturals i d’ajuda humanitària. A Barcelona, la producció del concert-manifest es realitza en col·laboració amb la Fundació Primavera Sound i amb el recolzament d’entitats com Abacus, que ha publicat a través d’Ara Llibres el llibre-denuncia ‘Un crit pels infants de Gaza’.
El concert del 29 de gener, culminació d’un llarg degoteig d’activisme que ha deixat més d’un centenar d’actuacions a tot Catalunya, comptarà també amb les actuacions del guitarrista flamenc Yerai Cortés, la cantant francesa Zaho de Sagazan, la banda tuàreg Tinariwen i les cantants palestines Zeyne i Lina Makou. A més, el cor Al-Balad, creat especialment per al partit entre les seleccions de Catalunya i Palestina del mes de novembre passat, sumarà les seves veus a les d’una versió expandida del grup Ovidi 4 en què participaran Anna Mira, Feliu Ventura, Ginestà, La Maria, Pinan 450f, Sandra Monfort, Sergi Carbonell i Svetlana. En els pròxims dies, han anunciat els organitzadors, s’hi sumaran nous noms al cartell.
Guardiola i La Fura dels Baus
La música serà només una part d’un acte que incorporarà també propostes escèniques: per l’escenari passaran Eduard Fernández, La Fura dels Baus i Pep Guardiola i es presentaran peces audiovisuals rodades per equips de cine desplaçats a Palestina en les últimes setmanes.
Les entrades es posaran a la venda divendres, 19 de desembre, a les 10 del matí amb un preu d’entre 25 i 45 euros i tots els beneficis es destinaran a recolzar projectes culturals de Palestina a través de la PPAN (Xarxa Palestina d’Arts Escèniques), un dels principals teatres, circs i centres culturals palestins, així com d’altres centres culturals independents de Gaza i Cisjordània. Els organitzadors han explicat que tot el procés se sotmetrà a una auditoria externa independent per garantir la transparència.
«A Palestina estem arriscant el futur de la humanitat, volem que aquest concert sigui una crida a actuar», han assegurat els organitzadors durant la presentació del cartell, aquest dijous a la sala Apolo de Barcelona.
