Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: "Té un alt potencial"
Datada entre els segles I i III després de Crist, la descoberta és de grans dimensions i està en bon estat de conservació
L'Ajuntament l'ha declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i l'objectiu és continuar treballant sobre el terreny
Possiblement la vil·la romana més important del Bages. És el que ha descobert un equip d’arqueòlegs a Artés en un jaciment ubicat prop del camí dels Calls i datat entre els segles I i III després de Crist. Es tracta d’una troballa amb un «alt potencial» per la seva dimensió i el bon estat de conservació, tal com indica Òscar Trullàs, arqueòleg del Museu de la Història d’Artés i encarregat de la primera intervenció. La vil·la ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per part de l’Ajuntament.
Des del seu descobriment l’estiu del 2024, s’han realitzat dues actuacions al jaciment, la primera durant el desembre d’aquell mateix any i la segona el passat mes de novembre. Els resultats inicials van confirmar que es tractava d’una vil·la romana i van aportar nova informació: «És força llarga, el mur fa uns 20 metres, i bastant gran», detalla Trullàs. De fet, s’espera trobar murs de fins a un metre d’alçada, ja que s’ha observat que continua pujant i s’expandeix.
Pel que fa al material, s’han trobat fragments de ceràmica de vaixella i de peces grans per emmagatzemar: «Hi ha des d’objectes de producció per guardar líquids com vi i oli fins a vaixelles de luxe». Això ha permès determinar que, més enllà de ser un espai productiu, també hi havia una part d’habitatge d’una família amb poder econòmic i social: «Segurament era una casa d’algú important que la tenia per a estiuejar o passar caps de setmana que també tenia una part per als masovers», puntualitza l’arqueòleg.
Amb la darrera intervenció, que va finalitzar el mes passat, s’ha pogut ampliar el coneixement sobre les habitacions, recuperar materials, veure l’extensió que pot tenir l’espai i s’han localitzat alguns dipòsits que podrien haver servit per a la producció de vi. Ara, s’estan planificant les futures campanyes i buscant subvencions per a rebre finançament: «L’Ajuntament està molt il·lusionat i participant activament», diu Trullàs.
A Artés ja s’han detectat tres vil·les romanes, la de Matacans, el Turcó i aquesta darrera que, al seu temps, és la més rellevant i ben conservada: «Sabem que és la més important del municipi i, segurament, de la comarca». També es van trobar fa uns anys làpides i un altar de l’època a la plaça Vella. A part, al Bages s’han descobert restes romanes a Santa Caterina, Manresa, i a Sant Amanç de Viladés, a Rajadell.
Un militar jubilat
Una de les hipòtesis que es valora és que el propietari de la vil·la fos un militar retirat. Per arribar aquí cal posar el focus al Castell d’Artés, on s’ha trobat molt material romà: «Es van recuperar làpides romanes i un altar que probablement estava ubicat a l’interior d’un petit temple». En una de les làpides es fa referència a una família amb terres. Per tant, segons l’arqueòleg, «tot apunta que era algú que havia servit a Roma i que en jubilar-se, se li havien atorgat terres fora del territori per allunyar-lo del poder».
Amb les troballes que s’han fet fins ara, sembla que el poble bagenc tenia un paper important durant l’època: «Els cronistes descrivien algunes ciutats destacades i, en aquesta zona, parlaven d’una gran zona de producció de vi. Aquest indret no s’ha trobat mai, però amb les descobertes que hem anat fent aquí, podria ser que Artés fos un centre administratiu que organitzava el territori», explica.
Una descoberta fortuïta
El descobriment va arribar durant l’estiu de 2024, quan un veí d’Artés passejant pel camí dels Calls es va trobar que havia cedit una feixa d’una vinya. En veure-ho, l’home es va apropar i es va topar amb un mur que li va resultar estrany: «Va veure que sortia un paviment de tipus romà i que hi havia molta ceràmica», detalla Trullàs. Davant la troballa, de seguida va acudir al Museu de la Història d’Artés per notificar-ho: «A la primera visita ja vam veure que era de l’època romana».
El següent pas va ser avisar els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura i acudir al jaciment amb l’arqueòleg Antoni Caballé. En tractar-se d’una descoberta ubicada en una zona on mai s’havia trobat res i en vista que «el mur perillava perquè es podia fer malbé el paviment», la Generalitat va impulsar una intervenció d’urgència per evitar l’erosió. «Vam fer tres sondejos per comprovar que fos romà i veure quin tipus de sediment era i el potencial que tenia», explica l'arqueòleg.
Amb l’objectiu de continuar treballant sobre el jaciment, Trullàs destaca la importància de l’arqueologia: «És una eina per conèixer la història i entendre el que som. En aquest sentit, les petites històries expliquen la gran que tots coneixem»». Enric Forcada, alcalde d’Artés, assegura que des del consistori la intenció és la mateixa: «Ens agradaria molt, però sabem que és lent. Ara estem buscant finançament». Amb tot, el batlle afegeix que «ens genera intriga anar descobrint de mica en mica tot el que tenim al poble».
