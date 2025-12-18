Garbage, Suede, Jon Batiste i The Black Crowes, en el Cruïlla 2026
El festival anuncia un programa de 53 concerts "antídot al FOMO", inclosos els prèviament ja anunciats de Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Jovanotti i Mishima.
Jordi Bianciotto
Cartell amb accents contemporanis, del pop de Halsey i Reneé Rapp a la hibridació sonora de Jon Batiste i Ezra Collective, amb àmplia presència de figures arrelades en els anys 90, com Garbage, Suede, The Black Crowes i Faithless, el que ofereix el Cruïlla en la seva 16a edició, que tindrà lloc del 8 al 12 de juliol al parc del Fòrum. Noms que se sumen a una quarantena més, fins a arribar a un total de 53 artistes, inclosos els ja anunciats prèviament Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Jovanotti i Mishima.
El Cruïlla remarca en la seva nova programació el seu seguiment de tres línies, segons va explicar el seu director, Jordi Herreruela, ahir en l’acte de presentació que va tenir lloc a l’antiga fàbrica Estrella Damm. Hi ha l’aposta per artistes "lliures i independents", amb ascendent "punk, jazz i d’arrel", amb "reivindicació, sarcasme i humor", en contraposició a "les produccions de baixa qualitat i lletres frívoles" perceptibles en el mainstream dels últims anys, un fil que el festival ja va destacar en l’edició del 2025. Després, "el talent jove", que implica "una altra visió del món". I el tercer leitmotiv és el "to festiu, ballable i divertit" de moltes de les propostes.
El molt grammytzat Jon Batiste oferirà el seu debut a Espanya amb una actuació única, com l’italià Jovanotti. L’actuació de Garbage s’enquadra en una gira que la banda dirigida per Butch Vig (el productor de Nevermind de Nirvana) anuncia com l’última de la seva trajectòria, i Suede podrà atendre el públic que es va quedar sense entrada del bolo del 25 de març vinent al Razzmatazz (cicle Cruïlla Hivern). The Black Crowes portaran el seu fornit blues-rock del sud quatre anys després de l’última visita a Barcelona, una espera que arriba als 10 anys en el cas de Faithless, grup electrònic britànic que a finals dels 90 va cavalcar sobre hits com God is a dj.
David Byrne portarà el seu recent i juganer Who is the sky? i l’eco dels il·lustres Talking Heads, i Pixies, el seu catàleg de fites excèntriques de l’indie rock. En la parcel·la internacional, exponents de la música llatina com l’extravertit grup colombià Bomba Estèreo, els nord-americans Bacilos i una fusió de pop i folklore de l’argentina Yami Safdie.
Alguns reclams autòctons es posicionen en la franja alta del cartell. El dimecres 8, jornada d’obertura, la més juvenil, amb Halsey i Reneé Rapp, acollirà el gallec Sen Senra, presentant el tancament de la seva trilogia de discos PO2054AZ. Rigoberta Bandini destaca en la jornada del dissabte 12. L’òrbita pop-rock-punk espanyola aporta bandes com Ultraligera, Oslo Ovnies, Palo Domado, Rata i Parquesvr, així com Chiquita Movida, nou vehicle de Rayden amb els membres de la seva última banda.
Assignatures pendents
De l’escena catalana surten "assignatures pendents", en paraules d’Herreruela: els debuts en el festival de clàssics pop, Mishima i Mazoni, així com de l’últim ídol de Castelldefels, Alizzz. El Cruïlla acollirà Els Pets en el seu tour de 40è aniversari, així com Zahara, amb la seva proposta de rave. Nombroses propostes pop emergents, amb ingredients electrònics o urbans, com les de Lecocq, OKDW, Svetlana, Svsto, Greta (la petita de les Farelo), que conviuran amb el llenguatge més rock de La Ludwig Band, Dan Peralbo i El Comboi i l’emergent Ypnosi.
Amb tot això, el Cruïlla es presenta com "un antídot al FOMO i a l’ansietat", un festival "que respira" i que és "emocionalment sostenible", va assenyalar Jordi Herreruela. Un cartell amb uns 10 milions d’euros de pressupost a la parcel·la musical del qual li falten encara "sis o set" artistes que el festival preveu anunciar al febrer.
