Música
Obama inclou una cançó de Rosalía a la seva llista de favorites del 2025
L’expresident dels Estats Units aposta per ‘Sexo, Violencia y Llantas’, un títol conceptual que explora la dualitat entre allò terrenal i allò espiritual
EFE
L’expresident nord-americà Barack Obama va publicar aquest dijous la seva tradicional llista de cançons favorites de l’any, en la qual ha inclòs Rosalía amb una de les peces del seu àlbum més recent, Lux.
La cançó de Rosalía que figura entre els 30 temes destacats per Obama és ‘Sexo, Violencia y Llantas’, un títol conceptual que explora la dualitat entre allò terrenal i allò espiritual, com la majoria de cançons de l’àlbum.
«Amb la fi del 2025, continuo una tradició que vaig començar durant la meva etapa a la Casa Blanca: compartir les meves llistes anuals de llibres, pel·lícules i música preferits», va escriure Obama al seu compte de X juntament amb la llista de recomanacions.
A més de Rosalía, Obama va destacar altres artistes hispans, com el mexicà Xavi juntament amb el colombià Manuel Turizo amb la seva cançó titulada ‘En privado’. Obama també va ressaltar altres artistes com Kendrick Lamar, Lady Gaga, Drake, Chapell Roan, Olivia Dean, Kacy Hill i una llarga llista d’intèrprets de gèneres diversos.
La llista anual d’Obama, que es viralitza cada any des dels seus dies a la Casa Blanca, no només reflecteix les seves preferències personals, sinó que també funciona com un baròmetre de les tendències musicals globals, en combinar artistes consagrats amb talents emergents de diferents gèneres i nacionalitats.
