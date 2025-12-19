Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Súria rep tres fotografies aèries de gran format de les dècades de 1920 a 1950

Les imatges, d’una gran qualitat i resolució, van ser donades per Lídia Fuentes i Tudela i permeten documentar l’evolució general de la vila

Incorporades a l'Arxiu Municipal, una de les tres imatges històriques ja ha estat restaurada amb l’objectiu de facilitar-ne la conservació

Fotografia aèria històrica de Súria, donada a l’Arxiu Municipal, després d’haver estat restaurada

Fotografia aèria històrica de Súria, donada a l’Arxiu Municipal, després d’haver estat restaurada / Ajuntament de Súria

Regio7

Manresa

L'Arxiu Municipal de Súria ha rebut la donació de tres fotografies aèries de gran format, datades entre les dècades de 1920-50. Aquestes imatges, d’una gran qualitat i resolució, van ser cedides per Lídia Fuentes i Tudela. Les tres fotografies permeten documentar l’evolució general de la vila i d’alguns indrets concrets del municipi durant les dècades esmentades, una època marcada pel creixement urbanístic i demogràfic de Súria arran de l’explotació de la potassa.

Restauració

Una de les tres imatges ha estat restaurada i netejada per iniciativa de l’àrea de Cultura de Ajuntament, amb l’objectiu de facilitar la seva conservació i eliminar les deficiències provocades pel pas del temps. La restauració ha anat a càrrec de Montserrat Puchades, de l’empresa especialitzada Montart Restorer (Manresa). La voluntat de l’Ajuntament és poder restaurar les altres dues imatges durant l’any vinent.

Fons de l'arxiu

La incorporació d’aquestes tres fotografies als fons de l’Arxiu Municipal s’afegeix a altres donacions rebudes en els darrers anys per part de particulars i entitats que d’aquesta manera contribueixen a la recuperació i la conservació del patrimoni documental de la vila. L’Arxiu Municipal de Súria forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010.

