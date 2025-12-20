Vols veure sis festes d'aniversari d'El Galliner?
L'entitat celebra aquest diumenge tres dècades al teatre Kursaal amb l'espectacle "El venedor de fum", de l'olesà Joan Font
El 24 de desembre del 1995 va organitzar "Acció Kursaal 2006", una visita teatralitzada a l'equipament, tancat des del 1988
El 24 de desembre del 1995, ara farà 30 anys, El Galliner va organitzar una visita teatralitzada al Kursal, tancat des del 1988. Titulada «Acció Kursaal 2006», era la primera activitat d’una entitat que naixia amb l’objectiu de recuperar el teatre del Passeig i gestionar la programació escènica de la capital del Bages. Aquell 24 de desembre era diumenge, es pagava en pessetes i faltaven 5 anys per al segle XXI. Aquell 24 de desembre, El Galliner va vendre 400 entrades (a 12 euros d’avui) per a la futura reinauguració del Kursaal. Des de llavors han passat tres dècades i El Galliner no ha deixat escapar mai l’oportunitat de celebrar el seu aniversari compartint espectacles amb el públic, com farà aquest diumenge, i retrobant-se amb tothom qui ha col·laborat amb l’entitat al llarg dels anys. Entre els 8 fundadors, el seu coordinador Joan Morros, que aquesta setmana ha rebut de l’Ajuntament de Manresa la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural. La de diumenge serà la trentena festa d'aniversari. Aquí, sis més celebrades al llarg de tres dècades.
Sis celebracions en sis imatges
1996. El primer aniversari.
L’entitat el va celebrar a la sala Infinit (antiga Atangia), guarnida per a l’ocasió simulant la celebració d’una festa de Cap d’Any. El clown Marcel Gros va ser un dels artistes convidats.
2000. El cinquè aniversari.
En les celebracions, els membres d’El Galliner sovint fer les seves pròpies accions abans de l’espectacle. En aquest cas, es tractava d’un pessebre vivent: a la imatge, a l’esquerra, Jordi Purtí... i Joan Morros.
2006. L’onzè aniversari.
Un aniversari especial. El Mag Lari (a la imatge amb el megàfon) actuava al Conservatori quan, a mitja funció, els 400 espectadors es van aixecar i van enfilar cap al Kursaal: faltaven 60 dies per a la reinauguració del teatre.
2010. El quinzè aniversari.
Elisa Jorba i Jordi del Rio van fer de mestres de cerimònia d’un espectacle que va recórrer la història de l’entitat amb diferents actuacions. A la imatge, membres d’El Galliner durant el seu número musical.
2013. El divuitè aniversari.
Una data simbòlica, la de la majoria d’edat, que l’entitat manresana va celebrar reivindicant el Conservatori i amb l’espectacle ImproShow, de la companyia barcelonina Planeta Impro.
2020. El vint-i-cinquè aniversari.
Complir un quart de segle és motiu de celebració...malgrat una pandèmia. El Galliner va reunir 400 persones, la meitat d’un Kursaal, amb el Mag Lari, un dels artistes que més vegades ha trepitjat aquest teatre.
La festa de diumenge
La festa d’enguany tindrà com a acte central l’espectacle El venedor de fum, de Joan Font, fundador de Comediants; un muntatge programat per l’any passat, però que es va suspendre perquè l’artista es va trencar un dit en un accident domèstic. I com és habitual, la festa culminarà amb un pastís elaborat per la Pastisseria El Cigne i brindant amb cava amb tots els assistents a l’escenari del teatre; normalment el del Conservatori però aquest any «d’aniversari rodó», al Kursaal.
«El venedor de fum»
Joan Font, director i ànima de Comediants durant 50 anys, presentarà diumenge un exercici de virtuosisme teatral per conduir l’espectador a un univers habitat per gegants, capgrossos, màscares, titelles, ombres xineses, fum, vaixells de paper, improvisacions, cerimònies, òperes, anècdotes i records. Un periple artístic, emocionant i sorprenent, per entendre la poètica d’aquesta companyia emblemàtica, per desxifrar la història sociocultural recent del país i per tenir ben clar que vol dir ser un «home de teatre». Després, a bufar les espelmes.
