El Concert de Nadal d'Ampans fa bategar el Kursaal amb un Manu Guix i una Elena Gadel vibrants
Els diners recaptats aniran destinats a la creació de patis inclusius a les escoles Jeroni de Moragas i Els Companys
Enguany, l'acte va girar entorn del 60è aniversari de l'entitat bagenca
Elena Gadel i Manu Guix van fer bategar fort la sala gran del Teatre Kursaal, que estava pràcticament plena, ahir en el Concert de Nadal solidari d’Ampans. Barrejant el repertori personal amb temes d’altres autors, el duo va oferir una actuació dinàmica, amb interacció constant amb el públic i on no hi van faltar els tocs d’humor i la qualitat musical. Tot l’import recaptat en l’esdeveniment, que enguany ha posat l’accent en el 60è aniversari de l’entitat bagenca, es destinarà al projecte de creació de patis inclusius a les escoles Jeroni de Moragas i Els Companys.
Ja ho anticipaven els organitzadors que Guix i Gadel oferirien un concert íntim i ple de llum amb una barreja de talent i sensibilitat, però ahir en va quedar palès en les prop de dues hores que va durar la vetllada i on els assistents van passar una bona estona amb aires nadalencs. Els riures i aplaudiments constants en van ser una prova.
Per una banda, Manu Guix va optar per temes propis com Moments, Després de tot o Seguirem, entre altres, intercalats amb propostes com Lobo, Con tu andar o Saltando al vacío d'Elena Gadel. Tampoc no van faltar les interpretacions conjuntes de Paraules d'amor, on el públic va ser el tercer cantant, o Com dues gotes d'aigua. La lectura dramatitzada de Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet, va fer esclatar el públic en aplaudiments d'emoció.
També va haver-hi temps per un parell de composicions del musical El Petit Príncep. Gadel amb La rosa i Guix amb Vaig aprendre van encarar el tram final del concert, que va cloure amb la interpretació de Quan somrius amb la coral de l'escola Jeroni de Moragas, un final immillorable amb els protagonistes de la nit al centre.
60 anys al territori
Abans de donar pas als dos artistes, Lluís Sánchez Seuba, president d'Ampans, va intervenir celebrant els 60 anys de vida de l'entitat sota el lema "Hem fet molt, però ens queda molt per fer". Així, va continuar posant en valor les prop de 4.000 persones que s'han acompanyat durant el 2025 i les 1.600 a les quals s'ha donat feina: "Són persones que volen, com tothom, suport, afecte, oportunitats, una feina, una llar i felicitat".
Sánchez va destacar que les llistes d'espera creixen cada any i que actualment hi ha 300 famílies esperant plaça de residència i atenció diürna a Manresa i al Bages. Enguany, Ampans ha posat en marxa la residència de Balsareny, a Terrassa s'està acabant una altra, s'ha avançat en un projecte "clau" com La Parada i s'ha incorporat Icària Iniciatives Socials, entre altres. Tot plegat amb "sentit, compromís i passió".
Amb tot, el president va assegurar que "no ho podem fer sols" i que és necessària "la implicació social per fer junts el camí de la inclusió, i el compromís de les administracions, a qui demanem recursos suficients per garantir els drets de les persones més vulnerables". Per acabar, Sánchez va realçar la feina dels professionals d'Ampans, que "feu possible una tasca que transforma vides i genera un impacte real en la nostra comunitat". "Gràcies per triar un ofici que mereix un reconeixement social digne de l’abast i la transcendència que té", finalitzava.
L'alcalde Marc Aloy també va parlar assegurant que "em fa feliç veure Ampans amb aquesta vitalitat impressionant, que no para de rumiar projectes, d'innovar, de trobar recursos i de generar oportunitats per a totes aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que ho necessiten". El batlle va aprofitar per agrair la tasca de l'entitat i felicitar-los els 60 anys fent "la vida més digna" perquè "tots tenim el dret a viure dignament, a tenir un espai de refugi, a tenir una feina, a tenir una colla d'artistes, però sobretot a tenir un cercle on puguem desenvolupar la nostra vida en plenitud".
Subscriu-te per seguir llegint
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya