El Galliner celebra 30 anys encomanant l'amor pel teatre a Manresa
L'entitat bufa les espelmes al costat de les persones que els han acompanyat al llarg de tres dècades i amb la representació de l’espectacle «El venedor de fum», de l’olesà Joan Font
Uns cartells a les mans dels espectadors amb el missatge «Gràcies, Joan» i una forta ovació per homenatjar Joan Morros, ànima del Galliner. Aquest ha estat un dels moments més emotius de l'aniversari dels 30 anys de l'entitat, en un acte que s'ha celebrat al Kursaal i que ha reunit moltes de les persones que els han acompanyat llarg de tres dècades. La commemoració ha inclòs la representació de l’espectacle El venedor de fum, de l’olesà Joan Font, i ha culminat amb els membres del Galliner bufant les espelmes d’un aniversari molt especial.
Abans de començar l’espectacle, un vídeo ha rememorat aquell 24 de desembre de 1995, ara fa 30 anys, quan el Galliner va organitzar una visita teatralitzada al Kursaal, tancat des del 1988. Aquella primera activitat, titulada Acció Kursaal 2006, marcava l’inici del camí d'una entitat creada amb l’objectiu de recuperar el teatre del Passeig i gestionar la programació escènica de la capital del Bages. L'entusiasme que hi van posar va fer que aquell dia venguessin 400 entrades per a la futura reinauguració del Kursaal.
Des de llavors, El Galliner no ha deixat escapar mai l’oportunitat de celebrar el seu aniversari i enguany ho ha fet amb l’espectacle El venedor de fum, un recorregut per la història de Joan Font, que és també la de Comediants. Amb una maleta d’on han anat apareixent tota mena de màscares, Font ha reviscut moments com el seu pas com a actor per la Passió d’Olesa de Montserrat, l’aventura de muntar un teatre a les golfes de casa, els inicis de Comediants, la censura, els viatges, el dolor de veure cremar l’espai on treballaven, així com els èxits i els fracassos. Una història plena de paral·lelismes amb la del Galliner, marcada per un amor profund pel teatre. «És un dia molt emocionant perquè celebreu 30 anys, i penso que hem d’aprofitar qualsevol escletxa per celebrar la vida. No deixeu mai d’anar al teatre, un espai per compartir. Que sigui per molts anys», ha dit Font, en acabar l'actuació.
Abans de bufar les espelmes, el director general de Promoció Cultural de la Generalitat, Xavier Fina, ha destacat que Manresa "té un teatre de referència a nivell nacional" i ha subratllat que el seu lideratge es deu, en bona part, a la seva dimensió participativa. "Aquesta participació no és un afegit, és l’ànima del teatre", ha remarcat.
Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que "El Galliner ha estat capaç de construir una de les històries més boniques de la ciutat" i ha fet un reconeixement a Joan Morros, recent mereixedor de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, "una persona silent, discreta, a qui no li agrada fer soroll, però capaç de moure muntanyes".
I ha estat just en aquest moment quan el públic ha alçat les mans per ensenyar els cartells amb el missatge "Gràcies, Joan" i tots els membres del Galliner han pujat a l’escenari per bufar les espelmes d’un pastís enorme elaborat per la Pastisseria El Cigne. A la sortida, els assistents l’han pogut tastar i han brindat amb cava, amb el desig que el Galliner sumi, com a mínim, 30 anys més de vida.
