Joan Manuel Serrat i Núria Espert reben la Medalla d'Or de la Generalitat
El cantant reivindica els seus orígens i interpreta al Palau de la Generalitat la cançó 'El meu carrer'
Pere Francesch (ACN)
El cantant Joan Manuel Serrat i l'actriu Núria Espert han rebut aquest dilluns la Medalla d'Or de la Generalitat. En un acte emotiu al Palau de la Generalitat, Serrat ha reivindicat els seus orígens i ha cantat la cançó 'El meu carrer' amb Joan Albert Amargós al piano. Bàrbara Lluch, directora d'escena d'òpera i neta de Núria Espert, ha recollit el reconeixement en nom de la seva àvia, que a través d'un vídeo ha mostrat la seva emoció. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que són dos artistes que "fan honor a la paraula compromís" amb l'art i la cultura, amb la llibertat i la democràcia, i també amb els altres.
Després de rebre el guardó, Serrat ha recordat que un dia després d'escriure les seves primeres cançons va decidir que aquell seria el seu ofici. "Estic molt content d'haver decidit allò, malgrat que no va ser molt ben rebut familiarment, jo era un noi de classe treballadora, que havia aconseguit arribar a la universitat, a més fent-ho amb molt bones qualificacions".
Ha reconegut que va tenir la sort de tenir la seva família com a mirall per reflectir-se després en els camins que va anar triant a la vida. "Reflectir-me en aquella família estable, treballadora i que estimaven dir-se treballadors. Avui en dia em sorprèn bastant el rebuig que hi ha en general perquè un obrer es reconegui un obrer quan és tan meravellós poder sentir-se obrer i pertànyer a una classe que dignament avança i fa avançar un país", ha indicat.
Serrat ha assegurat que ha tingut molta sort a la vida i en el seu ofici. "M'han sortit bé sempre els camins que he triat i han tingut molt a veure la gent que he tingut al voltant", ha dit. Entre els agraïments a la seva família, Serrat ha fet referència als seus orígens: "Soc una persona que està profundament agraïda al barri on va néixer, agraïda al país on ha nascut, un país que estima i que el fa d'alguna manera formar part d'un cada dia". El cantant ha reivindicat els seus orígens perquè aquests són la seva memòria.
El cantant també ha destacat que creu en l'humanisme, en la llibertat i la democràcia. "Si no hi ha justícia i no hi ha llibertat, no hi ha democràcia".
Núria Espert
Bàrbara Lluch, actriu i directora d'escena d'òpera i neta de Núria Espert, ha recollit el reconeixement en nom de la seva àvia. A través d'un vídeo, Espert ha mostrat la seva emoció per la Medalla d'Or de la Generalitat. "Us desitjo a tots unes bones festes i un pacífic any nou", ha apuntat.
Lluch ha explicat que de la seva àvia va aprendre què és l'amor incondicional, la passió i el sacrifici, i dels seus avis va aprendre el respecte, l'escolta i la comunicació. De Núria Espert, ha seguit, va aprendre que mai és tard per aprendre i que per aconseguir el que vols necessites sort i sacrifici. "He vist a la meva àvia actuar amb ossos trencats i a 40 de febre, pujar a l'escenari dos dies després de la mort del meu avi, aprendre anglès als 50 anys i dirigir 'Rigoletto' a Covent Garden amb una depressió aguda. La meva àvia és per a mi una superheroïna".
Illa reivindica el talent català
El president de la Generalitat ha manifestat que "un país que vol ser gran ha de tenir la grandesa de reconèixer les persones que el fan gran". Ha afegit que això és el que fan aquest dilluns amb el lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat a Serrat i a Espert. Ha assenyalat que la medalla és un just i merescut reconeixement al seu compromís. "Quan bufen vents d'un individualisme creixent, quan la deshumanització del món avança en moltes societats i la solidaritat és sovint menystinguda, el vostre mestratge i exemple en són més necessaris que mai", ha assegurat.
Ha destacat que són dos artistes que fan honor a la paraula compromís amb l'art i la cultura, amb la llibertat i la democràcia, i també amb els altres. "Un compromís que heu exercit amb Catalunya i més enllà perquè la defensa dels valors humans no entén de fronteres". També ha declarat que projecten els valors de la millor Catalunya: "Oberta, solidària, acollidora, cívica i culta arreu del món".
Illa també els ha agraït que han promogut la fraternitat amb la resta d'Espanya. "Allò que alguns s'entossudeixen a enfrontar, la nostra riquesa lingüística i cultural, vosaltres ho enfortiu amb quelcom imbatible, compartir una cançó, uns versos o una interpretació teatral".
A l'acte d'aquest dilluns hi ha assistit els expresidents Pere Aragonès, Artur Mas i José Montilla i el president del Parlament, Josep Rull. També hi ha participat Mario Gas, que ha presentat Núria Espert, i Raimon Obiols, que ha presentat Joan Manuel Serrat. També hi ha hagut lectures de la mà d'Àngels Gonyalons i música amb el pianista Joan Albert Amargós.
