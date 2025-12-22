CRÍTICA / TEATRE
Morir és massa car
La temporada escènica del Kursaal es va cloure amb la brillant posada en escena de "Mesures extraordinàries", una reflexió àcida sobre el negoci funerari
Bon comiat de temporada teatral al Kursaal de Manresa amb "Mesures extraordinàries", de Carmen Marfà i Yago Alonso. Interpretada per Mercè Arànega, Francesc Ferrer i Abril Julien, la peça presenta una necessària mirada crítica i una reflexió sobre el fet que morir s’ha convertit en un negoci (per alguns). I a quin preu.
L’Ovidi acaba de morir. El seu fill Toni i la seva dona no disposen dels vuit mil euros que els demana la funerària per l’enterrament i la cerimònia. En Toni ha anat a demanar un crèdit, però no li donen. La desesperació donarà pas a l’enginy, a una solució gens convencional però a l’abast de la butxaca de la família: do it yourself, fes-ho tu mateix. I arriba el gran recurs: bricolatge i manualitats. Construiran un taüt; l’Emma, la seva neta, el decorarà i arribaran de nit i en metro al panteó de la família per fer un emotiu darrer comiat.
Una crítica còmica i necessària
"Mesures extraordinàries" mostra una situació marcadament absurda, però el més important, profundament reflexiva. El negoci de la mort, les funeràries i quelcom del que s’hauria de revisar i parlar-ne més obertament i més sovint. Realment, se sobrepassen els límits, però els hi condueix la desesperació, i dramatúrgicament abasta tots els paisatges i tessitures en el que, malgrat cert gust amarg, deixa predominar la mirada còmica, malgrat absurda; des de la tendresa del record, a l’humor negre i el sarcasme, el cinisme tintat d’absurditat per esclatar en un efectiu to de comèdia i on deixar la importància del missatge: l’important és poder-se acomiadar, la resta, hi és de més.
A mesura que avança la peça es va desvetllant la naturalesa de la història que els ha portat fins allà, donen una pàtina de realitat palpable i autèntica. Tres personatges contemporanis als quals moltes vegades no se’ls imprimeix de poliedrisme o veritat, i en aquest cas, no és així. Arànega, Ferrer, Julien, tres generacions d’intèrprets a escena en un fluid, ben amalgamat i entès treball interpretatiu, caracteritzat per un treball orgànic, natural, sense estridències però humà, de veritat. Un treball interpretatiu col·lectiu d’alçada.
I es tancava la temporada amb calorosos aplaudiments i per tot aquell que ho va voler, es va poder quedar a la xerrada el diumenge en finalitzar la funció amb Carmen Marfà, Francesc Ferrer i Abril Julien.
