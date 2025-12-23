CRÍTICA / CINEMA
Avatar 3, un negoci més que una pel·lícula
La cinta de James Cameron manté el pols visual i tecnològic de les cintes precedents, però grinyola quan fa filosofia
"Avatar: Foc i cendra" suposa el tercer lliurament de la mega-franquícia que James Cameron va inaugurar fa setze anys amb una proposta que va marcar un abans i un després en la indústria cinematogràfica del segle XXI.
Ens retrobem amb l’univers de la Pandora i assistim amb la irrupció d’una violenta tribu dels Na’vis, coneguda com el Poble de les Cendres. El director canadenc ens torna a embolcallar amb una epopeia grandiosa que entrellaça aventures fantàstiques i ciència-ficció amb uns rivets teòricament crítics. L’autor de "Terminator" ens presenta un nou al·legat ecològic, però és evident, com ja succeïa en els dos primers títols de la nissaga, que el punt fort del realitzador nord-americà no és precisament bastir un testimoni ideològicament compromès.
Falta encís dramàtic
Cameron és un rei de l’espectacle -el seu ímpetu visual és inqüestionable- que quan vol desenvolupar unes idees més o menys pretensioses -les seves lliçons de filosofia new age grinyolen- es queda a la superfície. "Avatar 3" no només repeteix les febleses creatives de l’ambiciós cineasta, sinó que es revela també com una maquinària gegantina que es limita a repetir sense cap mena d’encís dramàtic i magnetisme expressiu la fórmula que presidia el llargmetratge precedent, "El sentit de l’aigua". Una odissea desmesurada i redundant -un metratge de tres hores injustificat- que no aporta res significatiu a un projecte titànic que segueix eixamplant els horitzons tecnològics -la presentació de la tecnologia Cinity-, però que en una dimensió estrictament artística no justifica la seva existència.
No estem davant d’una pel·lícula, més o menys fallida, sinó davant d’un negoci extremadament lucratiu que apaga qualsevol espurna artística i només aspira a reventar les taquilles d’arreu.
Avatar domina sense fer el rècord
Avatar: Fire and Ash' ('Foc i cendra'), el tercer lliurament de la saga creada per James Cameron, ha dominat la taquilla en el seu primer cap de setmana en sales, amb 345 milions de dòlars de recaptació a tot el món, una bona xifra però molt lluny dels 749 milions aconseguits per l'original el 2009.
No obstant això, els especialistes consideren que és un bon començament, ja que les pel·lícules d'"Avatar" s'estan molt temps als cinemes, i això afavoreix el taquillatge final.
El primer "Avatar" es va mantenir set setmanes com la pel·lícula més taquillera i va aconseguir una recaptació mundial de 2.923 milions de dòlars, fet que la situa en el primer lloc de la història del cinema.
El segon lliurament, "Avatar: The Way of Water" ('El sentit de l'aigua"), és la tercera de major recaptació amb con 2.343 milions, després d'estar també set setmanes com a número u.
Per tant, caldrà esperar per veure si la tercera pel·lícula de la saga iguala o supera les anteriors. En tot cas, en el rànquing del millor cap de setmana d'aquest any, ocupa la quarta posició, per darrera d'"A Minecraft Movie' ("Una película de Minecraft"), que va aconseguir 423 milions de dòlars; "Lilo & Stitch", amb 423, i "Superman", amb 354.
Aquest cap de setmana, la segona més taquillera als Estats Units ha estat "David", una cinta d'animació sobre la història de David contra Goliat, amb 22 milions de dòlars, seguida de "The Housemaid" ("La asistenta"), l'adaptació de la novel·la superventas de Freida McFadden, que ha recollit uns decebedors 19 milions.
La nova pel·lícula de Bob Esponja ha estat quarta, amb 16 milions, i "Zootopia 2" ("Zootrópolis 2") es queda en cinquè lloc, amb 14,5 milions, amb un acumulat de 1.272 milions.
