Avatar lidera però 'perd' 400 milions de dòlars
El tercer lliurament de la saga dirigida per James Cameron ha estat el film més taquiller en el seu primer cap de setmana, però lluny de les xifres de la cinta original
EFE
"Avatar: Fire and Ash" ("Foc i cendra"), el tercer lliurament de la saga creada per James Cameron, ha dominat la taquilla en el seu primer cap de setmana en sales, amb 345 milions de dòlars de recaptació a tot el món, una bona xifra però molt lluny dels 749 milions aconseguits per l'original el 2009. 400 milions de diferència.
No obstant això, els especialistes consideren que és un bon començament, ja que les pel·lícules d'"Avatar" s'estan molt temps als cinemes, i això afavoreix el taquillatge final.
El primer "Avatar" es va mantenir set setmanes com la pel·lícula més taquillera i va aconseguir una recaptació mundial de 2.923 milions de dòlars, fet que la situa en el primer lloc de la història del cinema.
El segon lliurament, "Avatar: The Way of Water" ('El sentit de l'aigua"), és la tercera de major recaptació amb 2.343 milions, després d'estar també set setmanes com a número u.
Quarta posició en un cap de setmana
Per tant, caldrà esperar per veure si la tercera pel·lícula de la saga iguala o supera les anteriors. En tot cas, en el rànquing del millor cap de setmana d'aquest any, ocupa la quarta posició, per darrere d'"A Minecraft Movie' ("Una película de Minecraft"), que va aconseguir 423 milions de dòlars; "Lilo & Stitch", amb 423, i "Superman", amb 354.
Aquest cap de setmana, la segona més taquillera als Estats Units ha estat "David", una cinta d'animació sobre la història de David contra Goliat, amb 22 milions de dòlars, seguida de "The Housemaid" ("La asistenta"), l'adaptació de la novel·la superventas de Freida McFadden, que ha recollit uns decebedors 19 milions.
La nova pel·lícula de Bob Esponja ha estat quarta, amb 16 milions, i "Zootopia 2" ("Zootrópolis 2") es queda en cinquè lloc, amb 14,5 milions, amb un acumulat de 1.272 milions.
