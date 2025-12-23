Els Catarres i la Black Music Big Band s'uneixen en la nadala pop 'Només Nadal'
La cançó reivindica el valor de compartir, estar junts i viure la màgia d'aquestes festes a través de la música
ACN
Els Catarres i la Black Music Big Band s'han unit per publicar la nadala pop 'Només Nadal' (Halley Records). Una nova cançó que celebra la màgia del Nadal i el valor de compartir. La peça va néixer en plena època nadalenca de l’any passat i Els Catarres van guardar-la en un calaix fins que arribés el moment adequat per donar-li vida. Aquest moment ha arribat enguany, amb l’oportunitat de fer-ho al costat de la Black Music Big Band, un cor i una banda de comarques gironines. El resultat de la col·laboració és una nadala que "beu dels clàssics del pop dels anys vuitanta i noranta, però que alhora manté el so i l’essència d’Els Catarres".
La lletra parla de compartir els dies assenyalats amb la gent que s’estima, de reunir tothom a casa i de tornar, per un moment, als records d’infantesa i a la màgia del Nadal, especialment viscuda des de la mirada dels més petits.
